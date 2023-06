L'ancien directeur de l'App Store critique Phil Schiller et le processus de validation

Philip Shoemaker, ancien directeur de l'App Store, s'est prononcé contre le processus d'évaluation des applications d'Apple et a blâmé tout particulièrement Phil Schiller, vice-président du marketing d'Apple, pour les rejets d'applications. Dans une interview accordée à MobileGamer.biz, M. Shoemaker a critiqué la nature ambiguë des directives de l'App Store, affirmant qu'elles étaient intentionnellement rédigées de manière vague afin de donner à Apple une certaine flexibilité dans le choix des applications à autoriser sur la plateforme. Selon lui, les directives auraient dû devenir plus claires au fil du temps, mais elles sont devenues encore plus ambiguës en 2017.

Des règles ambiguës

Les directives ont été réécrites en 2017 et Apple n'a rien fait de tout cela. En fait, ils ont ouvert plus de zones grises - elles devraient être assez solides à l'heure actuelle. Les lignes directrices devraient être très noires et blanches.

M. Shoemaker a souligné le manque de cohérence dans la manière dont Apple appliquait ses lignes directrices aux différentes applications, les interprétations divergentes selon les employés aboutissant à des résultats différents. Il a également contesté la commission de 30 % de l'App Store, reconnaissant qu'elle avait du sens lorsque la plateforme était nouvelle et innovante en 2009, mais il estime que le paysage a changé depuis et qu'Apple pourrait réduire la commission tout en continuant à générer des revenus substantiels.

Philip Shoemaker

Une affaire personnelle

Il est intéressant de noter que M. Shoemaker a exprimé son animosité personnelle à l'égard de Phil Schiller et a demandé qu'il ait moins d'influence sur l'App Store. Il a affirmé que ce dernier et son équipe se réunissaient régulièrement pour discuter de l'approbation des applications, ce qui donnait souvent lieu à de longs débats. L'ancien directeur a suggéré que si Schiller ne prend pas du recul, une intervention juridique pourrait être nécessaire pour apporter des changements à l'App Store.



Si les critiques de Shoemaker soulèvent des inquiétudes quant à la manière dont Apple gère les directives relatives à l'App Store, il convient de noter qu'il n'a pas quitté l'entreprise à l'amiable, ce qui influence forcément son point de vue. Apple a déclaré qu'elle employait plus de 500 personnes pour examiner plus de 100 000 applications chaque semaine, et que moins de 1 % des développeurs faisaient appel des rejets. Il a également été reconnu que certains développeurs ont accès à des API spéciales qui ne sont pas accessibles à tous. Simplement avec notre application iSoft, nous avons du faire face à plusieurs rejets depuis plus de quatorze ans, parfois sans raison valable. Et nombreux sont les développeurs qui nous ont partagé leurs mésaventures avec le processus. Reste que l'App Store est plus sûr que le Play Store de Google qui a progressivement rejoint Apple en imposant des revues d'apps aux développeurs.