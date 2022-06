Twitter va relancer sa conférence dédiée aux développeurs après 7 ans d'absence

Tout comme Apple, Twitter pense aux développeurs qui participent quotidiennement à la croissance du célèbre réseau social. Après 7 ans sans conférence, la Chirp (nom de l'événement) va enfin faire son retour pour le plus grand bonheur des développeurs qui étaient nombreux à regretter que Twitter y ait mis fin.

Le retour de la Chirp

Le 16 novembre 2022 à San Francisco, les développeurs du monde entier pourront participer à l'événement Twitter qui a pour objectif de rassembler, d'écouter et de présenter les dernières innovations logicielles aux développeurs.

En 2010, Twitter avait pris conscience que l'Apple Worldwide Developers Conference (WWDC) était quelque chose d'incroyable pour échanger avec les développeurs et pour leur permettre d'exprimer leurs préoccupations du quotidien.

Twitter avait alors pris la décision de "copier" Apple et de proposer le même type de conférence, mais uniquement sur 24 heures, comparé à Apple où cela dure plusieurs jours.



Malheureusement, le réseau social n'a pas tenu son engagement d'organiser ce grand rendez-vous tous les ans, la dernière conférence a eu lieu en 2015 et depuis... Silence radio.

Aujourd'hui, Twitter estime qu'il est temps de reprendre les bonnes vieilles habitudes et de rétablir le contact avec les développeurs du monde entier.



Dans un billet de blog, Twitter explique que ce nouvel événement aura :

Un discours d'ouverture, des sessions techniques et des occasions de rencontrer l'équipe de la plateforme de développeurs Twitter pour obtenir des réponses à vos questions et entrer en contact avec d'autres développeurs de notre communauté mondiale.

Twitter note également que les développeurs n'étant pas en mesure de se rendre à San Francisco pourront suivre la keynote en direct sur internet. En ce qui concerne les sessions techniques, elles seront mises en ligne, mais exclusivement en différé.



Les développeurs qui feront le déplacement vont enfin pouvoir poser toutes les questions qui sont restées sans réponse ces dernières années. N'oublions pas que le réseau social a réalisé une multitude de modifications sur son API de 2018 à 2020 inclus, cela a provoqué de nombreuses critiques de la part des développeurs qui accusaient Twitter de vouloir casser le fonctionnement de leurs apps.

Ouverture des inscriptions dans quelques semaines

Si vous êtes développeur, que vous êtes passionné par ce que fait Twitter au quotidien et que vous souhaitez en apprendre plus sur le futur des outils de développement qui vous seront mis à disposition, Twitter va bientôt vous proposer de vous inscrire pour participer à l'événement californien. Pour cela, il suffit de suivre attentivement ce qui se passe sur cette page. C'est à cet endroit que vous pourrez vous inscrire au Chirp 2022. Pour le moment, le réseau social ne fournit qu'un formulaire à remplir pour être prévenu par mail du lancement des inscriptions.



Alors que Twitter qui est toujours dans l'incertitude à propos de son rachat par le milliardaire Elon Musk, l'entreprise ne s'empêche pas d'avancer et de construire de nouveaux projets. Le réseau social continue à miser sur les outils de développement qui sont aujourd'hui considérés comme un atout pour les revenus du groupe.

