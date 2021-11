L'API v2 de Twitter devient celle par défaut pour les développeurs

Apple a informé les développeurs que la version bêta de TestFlight pour Mac est désormais disponible et peut être utilisée pour tester les applications Mac. Il s’agit de la version 3.2...

À la suite de son événement spécial de mardi soir, Apple vient d'annoncer que les développeurs peuvent désormais soumettre leurs applications compatibles iOS 15 et iPadOS 15 sur App Store...

Aux côtés de la sortie d'iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 et tvOS 15, Apple a introduit StoreKit 2, un ensemble d'API qui fournit aux développeurs des outils pratiques pour gérer les achats...

Présenté en 2019, l'ensemble de symboles configurables à destination des développeurs Apple vient de recevoir sa troisième mise à jour avec SF Symbols 3 qui intègre plus...

Apple a informé aujourd'hui les développeurs d'une nouveauté appelée "Tech Talks 2021" qui leur permettra de se connecter avec des experts Apple dans plus de 100...

L'API Twitter est vitale pour des applications comme Tweetbot et Twitterrific et bien que l'application Twitter officielle continue d'obtenir des fonctionnalités exclusives, elle n'est toujours pas considérée comme la meilleure application iPhone pour parcourir le micro réseau social.

Nous introduisons également un nouveau niveau d'accès élevé gratuit, qui comprend trois environnements d'applications (développement, mise en scène, production) et la possibilité de récupérer jusqu'à deux millions de Tweets par mois. Si vous utilisez déjà l'API Twitter v2, vous verrez automatiquement vos projets mis à niveau vers un accès élevé dès aujourd'hui. Sinon, vous devrez demander un accès élevé.

L'accès essentiel comprend l'accès immédiat à l'API Twitter v2 lors de l'inscription, un environnement d'application et la possibilité de récupérer jusqu'à 500 000 Tweets par mois. Cela devrait répondre aux besoins de la majorité des développeurs, surtout dès le début. Nous savons également qu'il n'y a pas de meilleure façon d'évaluer ou de tester une plate-forme qu'en envoyant votre première requête.

Twitter a fait l'annonce sur son site Web de développeurs , affirmant qu'il existe maintenant deux nouveaux niveaux d'accès gratuit - Essentiel et Élevé. Mais surtout, Twitter ouvre enfin les vannes permettant aux développeurs de proposer des clients tiers plus complet :

Twitter a confirmé que son API v2 mise à jour est maintenant "l'API Twitter principale" pour les développeurs et les applications qu'ils créent. L'API a été initialement mise à disposition à la mi-2020, mais sous forme de version bêta, avec l'API v1 suspendue. Avec le passage à API v2, la version originale ne recevra plus de mises à jour de fonctionnalités - mais elle continuera à recevoir des corrections de bugs.

