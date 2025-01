Malimite décompile des apps iOS et macOS via ChatGPT

Vous connaissez Laurie Wired ? Employée chez Google, elle est à la fois YouTubeuse et chercheuse en sécurité. Sa passion ? Décompiler des applications mobiles à la recherche de malwares. Pour optimiser son temps de travail, elle a développé Malimite, un outil de décompilation qui permet de le contenu des binaires d'applications macOS ainsi que les fichiers IPA des applications iOS.

C'est quoi Malimite ?

Malimite est un décompilateur iOS et macOS conçu pour aider les chercheurs à analyser et décoder les fichiers IPA et les bundles d'applications.

Construit sur la décompilation Ghidra pour offrir une prise en charge directe des ressources Swift, Objective-C et Apple.

Malimite est l'équivalent de JADX pour les applications Android, mais pour le monde Apple. Ce décompilateur fait appel à l'utilitaire open source Ghidra pour sa capacité de décompilation, tout en ajoutant une interface pour manipuler les fichiers IPA et les bundles de macOS. Bien qu'elle le déplore, Laurie Wired a développé Malimite en Java, ce qui lui permet de fonctionner sur Windows, Linux, et macOS.



Les décompilateurs comme Malimite génèrent une version approximative du code original, souvent sous forme de pseudo-code, généralement en C. De quoi avoir une idée du fonctionnement de l'application, mais très difficile à lire pour le commun des mortels. Qu'à cela ne tienne, la hackeuse de génie a fait appel aux services de ChatGPT, en particulier les modèles GPT-4 Turbo et GPT-4 Mini, pour transformer ce pseudo-code en code Swift / Objective-C. Bien que le résultat ne soit pas parfait, il est beaucoup plus accessible. Elle utilise également des modèles (LLM) locaux, histoire d'accélérer le processus.

Les points clés de Malimite :

Multi-plateforme

Mac, Windows, Linux

Prise en charge directe des fichiers IPA et bundle

Décode automatiquement les ressources iOS

Évite la décompilation du code de la bibliothèque

Reconstruit les classes Swift

Traduction de méthode LLM intégrée

Téléchargement

Malimite est actuellement disponible gratuitement en version 1.1, et la prochaine mise à jour inclura le support pour le modèle Claude d'Anthropic.



Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Laurie Wired et sur son github.