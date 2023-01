Le flux "Pour vous" de Twitter devient la timeline par défaut sur iOS

Ça recommence. Twitter a, de nouveau, fait de la timeline "Pour vous" le flux par défaut que les utilisateurs voient lorsqu'ils ouvrent l'application iPhone / iPad, un changement controversé que l'entreprise avait déjà essayé avant de le retirer en raison de fortes critiques. Cette fois, est-ce la bonne ?

Twitter tente un changement majeur

Avec ce changement qui ne manquera pas de susciter l'ire de certains aficionados du réseau social, Twitter a supprimé l'icône en forme de paillette en haut à droite de l'interface qui permettait aux utilisateurs de basculer entre "Pour vous" et "Les plus récents" et l'a remplacée par deux onglets appelés "Pour vous" et "Following". En France, en tout cas lors de nos tests, cette nouveauté n'est pas encore présente.

The “For you” and “Following” tabs replace “Home” and “Latest” and will be pinned to the top of your timeline so you can easily switch between them. Swipe to switch timelines instead of tapping the ✨ icon. — Twitter Support (@TwitterSupport) January 11, 2023



L'onglet "Pour vous" présente toujours aux utilisateurs les tweets des personnes qu'ils suivent dans le désordre, saupoudrés de tweets suggérés par des algorithmes provenant de personnes tendances et des goûts des comptes suivis ou suiveurs, tandis que l'onglet "Following" présente les tweets dans un ordre chronologique inversé.



Si, techniquement, ce changement facilite le passage d'une ligne de temps à l'autre, notamment en balayant sur le côté, les utilisateurs d'iOS verront toujours l'onglet algorithmique "Pour vous" lorsqu'ils ouvriront l'application, qu'ils le souhaitent ou non.



De même, si vous avez des listes favorites, il faudra faire un effort supplémentaire à chaque ouverture de l'app pour y accéder. Ce changement intervient après que le nouveau PDG, Elon Musk, ait tweeté le mois dernier que "la ligne de temps principale devrait permettre un glissement latéral facile entre le haut, le plus récent, les tendances et les sujets que vous suivez", et a déclaré que l'entreprise apporterait les changements bientôt. Depuis son rachat pour 44 milliards de dollars, Twitter évolue tous les jours.

Twitter utilisait à l'origine un flux chronologique inversé, montrant les tweets les plus récents en haut de l'application, avant de passer à une timeline qui plaçait une sélection des meilleurs tweets en premier. Cela a suscité la consternation des utilisateurs, et Twitter a fini par ajouter l'option permettant de revenir à la chronologie pure.



Si vous êtes adepte des réseaux sociaux, vous aurez remarqué que ce changement rapproche Twitter de TikTok, qui met en avance les tendances pour faire rester ses utilisateurs le plus longtemps possible.

