WhatsApp permet de revenir en arrière après avoir supprimé un message pour soi

Qui n'a pas déjà fait cette erreur ? En voulant aller trop vite, on se trompe de bouton et on supprime un message uniquement pour nous-même au lieu que ce soit pour tout le monde. WhatsApp a enfin fait quelque chose pour que cela n'arrive plus dans sa dernière mise à jour.

Un bouton qui devrait être présent depuis le début

C'est une fonction qui était demandée de longue date par de nombreux utilisateurs de WhatsApp. Jusqu'à aujourd'hui, il y avait deux solutions pour supprimer un message dans une conversation. La première étant "supprimer pour moi" et la deuxième "supprimer pour tout le monde".



Si cette fonctionnalité est bien pratique, elle possède néanmoins un défaut majeur. En effet, si on a le malheur de cliquer trop rapidement sur "supprimer pour moi", il devient impossible par la suite de rectifier son erreur et de faire disparaître le message en question du smartphone des autres.

C'est pourquoi l'application aux deux milliards d'utilisateurs a décidé d'ajouter un bouton qui permet dans la foulée de revenir en arrière et de modifier son choix. En cliquant sur ce bouton, un message s'affiche et offre la possibilité de switcher sur l'option de la suppression pour tous.



Voilà qui devrait éviter bon nombre de situations embarrassantes dans le futur. Cette fonctionnalité est désormais disponible sur tous les appareils iOS et Android. N'oubliez pas de mettre l'application à jour via l'App Store.

Télécharger l'app gratuite WhatsApp Messenger