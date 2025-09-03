Siri aura une fonction de recherche par l'IA en 2026

Apple prévoit de lancer une fonctionnalité de recherche web alimentée par l’IA pour Siri début 2026, selon Mark Gurman de Bloomberg. Baptisée en interne « World Knowledge Answers », cette fonctionnalité permettra à Siri de répondre à des requêtes de recherche générales, à l’image de ChatGPT ou des aperçus IA de Google.



Initialement exclusive à Siri, elle pourrait s’étendre à Spotlight et Safari, Apple envisageant également une application de recherche de type chatbot.

Un véritable moteur de recherche dans Siri

La nouvelle recherche Siri prendra en charge le texte, les images, les vidéos et les points d’intérêt locaux, offrant des résumés clairs des résultats. Cette mise à jour s’inscrit dans une refonte majeure de Siri, initialement prévue pour iOS 18 mais retardée en raison des limites de son architecture originale. Apple a reconstruit Siri avec une architecture de deuxième génération basée sur des grands modèles de langage (LLM). En août, Craig Federighi, responsable de l’ingénierie logicielle d’Apple, a indiqué que cette nouvelle architecture dépassait les attentes, permettant à Apple de proposer une mise à niveau bien plus ambitieuse que prévu.

Le nouveau Siri repose sur trois systèmes principaux : un planificateur pour interpréter les entrées vocales ou textuelles, un système de recherche explorant le web et les appareils des utilisateurs, et un synthétiseur fournissant des réponses claires. Apple teste ses propres modèles de fondation pour la recherche de données utilisateur afin de garantir la confidentialité, tout en explorant des partenariats avec OpenAI, Anthropic et Google pour d’autres composants.



Un accord formel avec Google permet à Apple d’évaluer un modèle Gemini AI personnalisé pour les fonctionnalités de synthèse de Siri, avec une possible utilisation pour le planificateur. Apple teste également des modèles internes et d’Anthropic pour plus de flexibilité.

Rendez-vous pour iOS 26.4

Prévu pour mars 2026 dans une mise à jour iOS 26.4, le Siri amélioré par LLM inclura les fonctionnalités de personnalisation promises dans iOS 18, exploitant e-mails, messages et contenu à l’écran pour répondre aux questions et interagir dans les applications. Fin 2026, Siri bénéficiera d’une refonte visuelle et d’une fonction santé liée à un abonnement bien-être payant, probablement avec iOS 27. Cette mise à jour ambitieuse vise à faire de Siri un assistant plus intelligent et intuitif, rivalisant avec les technologies IA de pointe tout en priorisant la confidentialité des utilisateurs.