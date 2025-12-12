Apple développe une IA pour la création de nouveaux médicaments

Apple présente SimpleFold, une IA rapide et économique pour prédire la forme des protéines. Un domaine dans lequel les solutions actuelles coûtent une petite fortune, ce qui n'est pas le cas avec l'IA d'Apple.

Apple révolutionne la prédiction des protéines avec SimpleFold

Les chercheurs d’Apple viennent de créer SimpleFold, une intelligence artificielle légère qui peut prédire la forme des protéines. Cette innovation pourrait transformer la recherche médicale et pharmaceutique dans les années à venir.

Pourquoi c’est important ?

Les protéines sont comme des origamis microscopiques. Pour comprendre leur fonction, il faut connaître leur forme en 3D. Autrefois, cela prenait des mois, voire des années de travail en laboratoire. Aujourd’hui, des modèles d’IA comme AlphaFold de Google peuvent le faire en quelques heures, mais ils nécessitent des ordinateurs extrêmement puissants et coûteux.

La solution d’Apple

SimpleFold adopte une approche différente et plus simple. Au lieu d’utiliser des calculs complexes et coûteux, Apple utilise une technique appelée « modèle de flux » qui transforme directement du bruit aléatoire en une structure protéique finale. C’est comme dessiner une image en un seul trait plutôt que par petites retouches successives.



Les chercheurs ont testé plusieurs versions de SimpleFold, de la plus petite avec 100 millions de paramètres à la plus grande avec 3 milliards. Les résultats sont impressionnants : SimpleFold atteint plus de 95 % des performances des meilleurs modèles actuels, tout en étant beaucoup plus rapide et économique.

Des résultats prometteurs

SimpleFold a été évalué sur deux tests de référence dans le domaine : CAMEO22 et CASP14. Même la plus petite version du modèle obtient 90 % des performances d’ESMFold, un des leaders du secteur. Cela démontre qu’il est possible de créer des outils puissants sans recourir à une architecture complexe.



Cette innovation pourrait démocratiser l’accès à la prédiction des protéines, permettant à plus de chercheurs de développer de nouveaux médicaments et matériaux. Apple précise que SimpleFold n’est qu’un premier pas et espère inspirer la communauté scientifique à créer des modèles encore plus efficaces.