iCloud+ : Apple offre de nouveaux avantages avec iOS 27

Lors de la WWDC 2026, Apple a annoncé que les abonnés iCloud+ bénéficieront d’avantages exclusifs pour les nouvelles fonctionnalités d’Apple Intelligence dans iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27. Mais concrètement, de quoi s'agit-il ?

Limites d’utilisation plus élevées pour l’IA

Certaines fonctionnalités avancées d’Apple Intelligence (notamment la génération d’images et d’autres outils basés sur des modèles serveurs puissants) seront soumises à des limites quotidiennes d’utilisation. Les abonnés iCloud+ profiteront de limites nettement plus élevées que les utilisateurs gratuits. Selon Apple, cet avantage s’applique à la plupart des formules iCloud+ (probablement à partir du forfait 50 Go, le palier à 0,99 €/mois étant exclu).

Autres bénéfices pour les abonnés iCloud+

Support complet d’Apple Intelligence sur les appareils compatibles

Améliorations dans l’application Maison : nouvelles fonctionnalités IA pour les caméras compatibles HomeKit Secure Video

Meilleure analyse et reconnaissance intelligente des vidéos de surveillance (en 4K)

Résumé des avantages iCloud+ avec iOS 27

Avantage Utilisateurs gratuits Abonnés iCloud+ Limites d’utilisation IA Limitées Limites beaucoup plus élevées Génération d’images avancée Limites quotidiennes Accès étendu Fonctionnalités IA dans Maison Basiques Améliorées (caméras)



Ces nouveaux avantages devraient inciter encore plus d’utilisateurs à passer à iCloud+, surtout avec l’arrivée de fonctionnalités Apple Intelligence gourmandes en puissance de calcul côté serveurs.



Voici, pour mémoire, les fonctionnalités déjà incluses dans tous les forfaits iCloud+ (payants)

iCloud Private Relay (navigation anonyme)

Hide My Email (adresses e-mail jetables)

Custom Email Domain (votre propre domaine sur iCloud Mail)

Partage familial (jusqu’à 5 membres)

Rappelons également que la mise à jour iOS 27 sera disponible en version finale cet automne.



Pensez-vous que ces avantages justifient de prendre un abonnement iCloud+ ? Ou trouvez-vous les limites trop restrictives même pour les abonnés ?