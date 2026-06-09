iCloud+ : Apple offre de nouveaux avantages avec iOS 27
- Alban Martin
- Il y a 3 min
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Lors de la WWDC 2026, Apple a annoncé que les abonnés iCloud+ bénéficieront d’avantages exclusifs pour les nouvelles fonctionnalités d’Apple Intelligence dans iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27. Mais concrètement, de quoi s'agit-il ?
Limites d’utilisation plus élevées pour l’IA
Certaines fonctionnalités avancées d’Apple Intelligence (notamment la génération d’images et d’autres outils basés sur des modèles serveurs puissants) seront soumises à des limites quotidiennes d’utilisation. Les abonnés iCloud+ profiteront de limites nettement plus élevées que les utilisateurs gratuits. Selon Apple, cet avantage s’applique à la plupart des formules iCloud+ (probablement à partir du forfait 50 Go, le palier à 0,99 €/mois étant exclu).
Autres bénéfices pour les abonnés iCloud+
- Support complet d’Apple Intelligence sur les appareils compatibles
- Améliorations dans l’application Maison : nouvelles fonctionnalités IA pour les caméras compatibles HomeKit Secure Video
- Meilleure analyse et reconnaissance intelligente des vidéos de surveillance (en 4K)
Résumé des avantages iCloud+ avec iOS 27
|Avantage
|Utilisateurs gratuits
|Abonnés iCloud+
|Limites d’utilisation IA
|Limitées
|Limites beaucoup plus élevées
|Génération d’images avancée
|Limites quotidiennes
|Accès étendu
|Fonctionnalités IA dans Maison
|Basiques
|Améliorées (caméras)
Ces nouveaux avantages devraient inciter encore plus d’utilisateurs à passer à iCloud+, surtout avec l’arrivée de fonctionnalités Apple Intelligence gourmandes en puissance de calcul côté serveurs.
Voici, pour mémoire, les fonctionnalités déjà incluses dans tous les forfaits iCloud+ (payants)
- iCloud Private Relay (navigation anonyme)
- Hide My Email (adresses e-mail jetables)
- Custom Email Domain (votre propre domaine sur iCloud Mail)
- Partage familial (jusqu’à 5 membres)
Rappelons également que la mise à jour iOS 27 sera disponible en version finale cet automne.
Pensez-vous que ces avantages justifient de prendre un abonnement iCloud+ ? Ou trouvez-vous les limites trop restrictives même pour les abonnés ?