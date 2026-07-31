1,5 milliard d'abonnements payants mais un coup de frein sur l'App Store et jeux mobiles

Lors de la conférence des résultats du troisième trimestre fiscal 2026, le directeur financier d’Apple, Kevan Parekh, a expliqué pourquoi le chiffre d’affaires des Services, bien qu’en progression, est resté un peu en deçà des attentes.

Un chiffre en hausse, mais sous les prévisions

Les Services ont généré 30,7 milliards de dollars, soit une hausse de 12 % par rapport aux 27,4 milliards de dollars de l’an dernier. Malgré cette croissance, le résultat a déçu certains analystes, ce qui a conduit Parekh à détailler les freins rencontrés.

Les facteurs qui ont pesé sur l’App Store

Plusieurs éléments ont impacté les performances de l’App Store selon la firme :

Un certain tassement dans le jeu mobile

Des changements de modèle économique de l’App Store dans certains pays

de l’App Store dans certains pays Aux États-Unis, le respect d’une décision de justice concernant les transactions « link-out » (paiements via liens sortants)

Parekh a toutefois rappelé qu’Apple est satisfaite de voir la Cour suprême examiner son appel sur ce sujet.

Des évolutions de commissions ont récemment eu lieu au Japon et au Brésil. Aux États-Unis, Apple ne prélève plus de frais sur les link-out, tandis qu’en Europe, les frais sont réduits pour les applications provenant de boutiques alternatives. Malgré ces changements, l’App Store a tout de même établi un record de chiffre d’affaires pour un trimestre de juin.

Des points positifs à souligner

D’autres segments des Services ont bien performé :

Croissance à deux chiffres pour les services cloud, la vidéo, les services de paiement et la publicité

Niveau record d’utilisateurs d’ Apple Pay

1,5 milliard d’abonnements payants au total

d’abonnements payants au total Record de comptes actifs et payants

D’autres éléments de comparaison

Parekh a précisé que l’App Store n’était pas le seul facteur. Les effets de change ont également pesé. De plus, l’an dernier, Apple avait bénéficié de la sortie en salles du film F1, sans équivalent cette année, ce qui rend la comparaison plus difficile.

Pour le trimestre à venir, le 4ème fiscal et le 3ème de l'année civile, Apple s’attend à une croissance des Services similaire à celle du trimestre de juin, hors un vent contraire d’environ 2,5 points lié aux devises.

Malgré un environnement réglementaire plus complexe et un jeu mobile un peu moins porteur, les Services restent un pilier solide pour Apple, toujours en hausse d'une année sur l'autre.

Que pensez-vous de l’impact des nouvelles règles de l’App Store sur les résultats d’Apple ?