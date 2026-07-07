Apple Intelligence dans l’app Maison nécessite un abonnement iCloud+ 2 To

Encore un cas à part. Apple impose un abonnement iCloud+ 2 To pour profiter des fonctionnalités Apple Intelligence dans l’application Maison sur iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27 Golden Gate. Cette information a été précisée dans les notes de la troisième bêta de macOS Golden Gate publiée aujourd’hui.

Quelles fonctionnalités nécessitent l’abonnement 2 To ?

Vous vous dites c'est bien, mais de quelles fonctionnalités parle-t-on. Les nouvelles capacités IA de l’app Maison sous iOS et macOS 27 incluent :

Résumés écrits automatiques des alertes de mouvement.

Regroupement de vidéos provenant de plusieurs caméras.

Extraction des enregistrements les plus pertinents.

Recherche en langage naturel dans les enregistrements.

Ces outils intelligents facilitent grandement la gestion d’un système HomeKit, surtout avec plusieurs caméras.

iCloud+ 2 To ou supérieur obligatoire

Apple avait annoncé à la WWDC que certaines fonctionnalités Apple Intelligence nécessiteraient un abonnement iCloud+, mais sans préciser le palier. Pour les fonctionnalités Maison, il faudra au minimum le plan 2 To à 9,99 $/mois. Rappel : le stockage HomeKit Secure Video ne compte pas dans la limite iCloud. Vous conservez donc les 2 To complets pour vos photos, fichiers et sauvegardes.

Comparaison avec les plans inférieurs

Plan 50 Go : 1 caméra HomeKit Secure Video.

Plan 200 Go : jusqu’à 5 caméras.

Plan 2 To : caméras illimitées + fonctionnalités Apple Intelligence.

Les utilisateurs avec un abonnement inférieur pourront toujours utiliser l’app Maison de manière classique, mais sans les résumés IA ni la recherche avancée.

Une stratégie payante assumée

Apple renforce ainsi son écosystème premium (et son porte-feuille). Les fonctionnalités IA avancées dans Maison s’adressent aux utilisateurs équipés de plusieurs caméras et qui souhaitent une expérience intelligente et automatisée. Ce choix permet aussi de financer le développement de ces technologies tout en valorisant l’abonnement iCloud+.



L’app Maison dans iOS 27 gagne en intelligence, mais au prix d’un abonnement plus élevé pour les utilisateurs les plus exigeants. Les fonctionnalités de base restent accessibles avec les plans inférieurs. Si vous envisagez d’équiper votre domicile avec plusieurs caméras HomeKit, le plan 2 To devient indispensable pour profiter pleinement des nouveautés Apple Intelligence à la rentrée.