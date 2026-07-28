🔥 Apple Upgrade : le programme de location pour iPhone, Mac, iPad et Watch est lancé aux US

Comme pressenti la semaine dernière, Apple vient d’officialiser Apple Upgrade, son nouveau programme de location de produits. Disponible dès aujourd’hui aux États-Unis, il permet de louer un iPhone, une Apple Watch, un Mac ou un iPad avec la possibilité de changer d’appareil facilement à la fin du contrat.

Comment ça fonctionne  Upgrade ?

Apple Upgrade est intégré directement au parcours d’achat sur le site Apple, dans l’app Apple Store et en boutique. Après avoir configuré votre appareil, vous choisissez la formule de location. Une vérification de solvabilité légère (soft credit check) est effectuée sans impact sur votre score de crédit.

Le programme est géré par Klarna, qui s’occupe des paiements et des validations. Vous gérez ensuite tout depuis l’application Klarna (échéances, moyens de paiement, etc.).

Les durées et tarifs de départ de  Upgrade

iPhone et Apple Watch : 12 ou 24 mois

: 12 ou 24 mois Mac et iPad : 24 ou 36 mois

Quelques exemples de prix mensuels :

iPhone 17e : à partir de 17,99 $ / mois

/ mois iPhone 17 Pro : à partir de 31.99 $ / mois.

/ mois. Apple Watch Series 11 : à partir de 11,99 $ / mois

/ mois MacBook Air : à partir de 24,99 $ / mois

/ mois iPad Air : à partir de 11,99 $ / mois

Il est possible de faire une reprise (trade-in) d’un ancien appareil Apple ou Android pour réduire les mensualités.

Que se passe-t-il à la fin du contrat ?

À l’échéance, trois options s’offrent à vous :

Passer à un nouvel appareil Acheter définitivement l’appareil en payant la différence Restituer l’appareil et quitter le programme

Ces options sont également disponibles dès le premier jour si vous souhaitez sortir plus tôt (en réglant le solde restant). Aucun intérêt ni frais cachés ne s’appliquent.

Points importants à connaître

AppleCare n’est pas inclus par défaut, mais peut être ajouté (ou intégré à un forfait AppleCare One existant).

Les iPhone loués doivent être associés à un forfait post-payé AT&T, T-Mobile ou Verizon (l’appareil reste débloqué).

Premier paiement environ 30 jours après la livraison ou le retrait.

3 % de Daily Cash possible avec Apple Card.

Non compatible avec les tarifs éducation.

Certains produits sont exclus du programme, notamment l’iPhone 16 et 16 Plus, l’Apple Watch SE, le MacBook Neo, le Mac mini, l’iPad (A16) et le Studio Display.

Fin des anciens programmes

Avec le lancement d' Upgrade, Apple met fin à l’iPhone Upgrade Program et au financement iPhone Payments. Les clients déjà engagés dans l’ancien programme peuvent le conserver jusqu’à leur prochain renouvellement.

Apple Upgrade est disponible dès maintenant sur le site Apple, dans l’app Apple Store et en Apple Store aux États-Unis. On attend encore de savoir si (et quand) le programme sera étendu à d’autres pays, dont la France.

Que pensez-vous de ce nouveau système de location ? Est-ce plus intéressant que l’ancien iPhone Upgrade Program selon vous ?