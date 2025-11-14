🔥 Apple lance le programme "Mini Apps" pour l'App Store

Dans une initiative visant à renforcer le soutien aux expériences basées sur le web au sein des applications mobiles, Apple a dévoilé le "Programme Partenaires Mini Apps" de l'App Store. Cette mesure permet aux développeurs d'applications hôtes - celles qui intègrent des mini apps et des mini jeux - de passer par les achats intégrés natifs sans effort. C'est exactement le cas de WeChat dont nous venons de parler.

Le programme mini apps d’Apple

Conçu pour les créateurs qui incorporent ces fonctionnalités légères et autonomes dans des applications natives plus larges, le programme vise à favoriser l'innovation et l'expansion. C'est aussi le moyen pour Apple de capter des revenus supplémentaires.

Les mini apps, alimentées par des standards web tels que HTML5 et JavaScript, offrent des interactions rapides et engageantes sans nécessiter de téléchargements complets. Voici un extrait du communiqué d'Apple :

Ce programme est conçu pour aider les développeurs qui hébergent des mini apps à développer leur activité et à accroître la disponibilité des mini apps sur l'App Store – tout en offrant une excellente expérience client.

L'argument principal pour les participants est une réduction de la commission à 15 % sur les revenus des in-apps éligibles, contre le taux standard de 30 %. Pour être éligibles, les applications hôtes doivent respecter des normes spécifiques de l'App Store, y compris Declared Age Range API et la Advanced Commerce API. Ces outils garantissent un accès adapté à l'âge et des transactions fluides, protégeant les utilisateurs de tous âges.



Notamment, les mini apps doivent fonctionner de manière indépendante, sans contrôle direct de la part du développeur de l'application hôte. Les parties intéressées peuvent postuler via un formulaire de demande dédié sur le portail développeur d'Apple.



Le timing n'a rien de hasardeux, il est évidemment lié à l'accord récent d'Apple avec Tencent, qui étend l'éligibilité à la commission pour les mini jeux et mini apps au sein de la plateforme dominante WeChat en Chine, signalant des ambitions mondiales plus larges.



Complétant l'annonce, Apple a révisé ses règles d'examen des applications. Parmi les mises à jour, les "applications de créateurs" font face à des mandats plus stricts : Elles doivent clairement signaler le contenu dépassant la classification d'âge de l'application et mettre en œuvre des mécanismes de restriction d'âge – en s'appuyant sur des âges vérifiés ou déclarés – pour limiter l'accès des mineurs à du matériel inapproprié. De même, l'entreprise a mis en oeuvre de nouveaux outils pour lutter contre les copies d'applications officielles. Ces changements soulignent l'engagement d'Apple envers des écosystèmes numériques plus sûrs.