Apple tape dans la main de Tencent pour les mini-apps WeChat

Après plus d'un an de négociations, Apple a finalisé un accord avec Tencent pour gérer les paiements au sein des mini-jeux et mini-applications WeChat sur iPhone, empochant une commission de 15 % sur les transactions et débloquant potentiellement des milliards de dollars de revenus au sein de l'immense écosystème mobile chinois, selon Bloomberg.

WeChat va être taxée par Apple

Cet accord permet à Apple de superviser la facturation in-app pour les mini-apps et jeux éligibles hébergés dans WeChat, la super-application incontournable en Chine pour tout, des messages aux achats et jeux, en passant par l'identité numérique. Pour participer, les développeurs doivent intégrer les normes techniques d'Apple, telles qu'un outil permettant aux parents d'indiquer la tranche d'âge de leur enfant.

Contrairement aux utilisateurs d'iPhone dans le reste du monde qui s'appuient sur des téléchargements dédiés depuis l'App Store, la plupart des Chinois naviguent dans leur quotidien via le réseau fluide de mini-apps de WeChat – sans installation séparée requise. Historiquement, ces transactions contournaient la structure de frais d'Apple en passant par des passerelles de paiement externes, laissant le géant de la tech à l'écart d'une part clé du marché.



À 15 %, la commission représente une réduction drastique par rapport au taux standard de 30 % de l'App Store classique, mais l'ampleur de la base d'utilisateurs de WeChat pourrait tout de même générer des retours massifs pour Cupertino. Les entreprises prévoient d'annoncer officiellement cet arrangement dans les semaines à venir.