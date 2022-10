Apple x United Airlines : main dans la main pour éviter les retards à l'aéroport

Le partenariat entre Apple et United Airlines, en place depuis plusieurs années, semble porter ses fruits. Grâce aux iPhone et iPad, les salariés de la compagnie aérienne peuvent travailler plus rapidement. Explication.

Un partenariat gagnant-gagnant

120 000 iPhone et iPad distribués aux 85 000 employés de la compagnie aérienne United Airlines. Cette phrase résume à elle seule l'immense partenariat entretenu entre les deux mastodontes américains.



Un partenariat fructueux qui permet à Apple d'engranger de la bonne publicité et surtout quelques millions de dollars supplémentaires. Du côté de United Airlines, les appareils floqués d'une pomme permettent à tous les salariés d'être bien plus productif et efficace qu'auparavant.



Selon les chiffres dévoilés par Apple, l'utilisation d'iPhone et d'iPad a permis d'éviter plus de 13 millions de minutes de retard aux passagers. L'écosystème iOS et la fluidité des iPhone et iPad offrent la meilleure expérience possible pour informer et diriger les milliers de clients chaque jour.

Pour mieux comprendre le chiffre évoqué ci-dessus, voici quelques détails supplémentaires :

Grâce à une efficacité améliorée, United Airlines a été en mesure de réduire de deux à un seul le nombre d'agents de départ nécessaires pour chaque vol, sans compromettre le service à la clientèle.

L'approbation numérique des documents de publication de maintenance sur iPad a permis d'éviter les retards sur 4 386 vols et d'éviter le retard de 684 000 passagers chaque année.

L'application personnalisée United Tech élimine la dépendance des techniciens sur le papier, réduisant le temps de maintenance de huit minutes par vol et économisant 1 million de feuilles de papier par mois.

Télécharger l'app gratuite United Airlines