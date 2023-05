United Airlines active les Live Activities sur iOS

La mise à jour de l'application United Airlines est en cours de déploiement, si vous la possédez sur votre iPhone, vous devrez passer par l'App Store US, car l'app n'est pas encore disponible sur l'App Store français. On espère sincèrement que d'autres compagnies aériennes comme Air France, Emirates, Delta Airlines, Corsair... vont prochainement proposer la même chose à leurs clients sur iOS.

Dans un communiqué de presse publié aujourd'hui, United Airlines exprime sa volonté d'apporter une meilleure expérience utilisateur à ses clients qui détiennent l'iPhone 14 Pro/Pro Max ou un iPhone moins récent éligible à la mise à jour iOS 16. La compagnie aérienne a décidé de proposer le suivi de son vol en temps réel depuis les Live Activities, une bonne nouvelle puisque cela permettra aux clients d'avoir toutes les dernières informations depuis leur écran de verrouillage ou leur Dynamic Island (s'ils sont sur la dernière génération d'iPhone). Avec cette initiative, United Airlines souhaite rester proche de sa clientèle et leur enlever l'obligation de suivre attentivement ce qui se passe dans l'application ou à l'aéroport, désormais toutes les informations les plus importantes sur leur vol seront disponibles directement depuis l'écran de verrouillage.

Depuis iOS 16.1, Apple offre aux utilisateurs d'iPhone une nouvelle fonctionnalité très appréciée qui s'appelle "Live Activities". Cela permet aux applications tierces de proposer le suivi d’un événement en direct ou le suivi d’une commande passée seconde après seconde sur l'écran de verrouillage. S'il y a déjà des apps de VTC qui exploitent cette fonctionnalité, c'est un peu plus rare pour les compagnies aériennes. Heureusement, ça commence à bouger avec United Airlines !

