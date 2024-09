Live Activities : les livraisons DoorDash s'affichent dans la Dynamic Island

Si vous vivez aux États-Unis, au Canada ou en Australie, vous connaissez probablement le concurrent d'Uber Eats et Deliveroo, DoorDash. Celui qui se targue de proposer plus de 300 000 menus à travers plus de 4 000 villes vient de passer un cap au niveau de son application iPhone. Désormais, après la commande, vous pouvez suivre la livraison étape par étape dans la Dynamic Island et / ou sur l'écran verrouillé via les Live Activities.

Découvrez la nouveauté de DoorDash

La société DoorDash a débuté le déploiement des Live Activities pour son application iPhone, permettant aux utilisateurs de suivre leur commande de livraison de nourriture en un coup d'œil sur l'écran de verrouillage et dans l'île dynamique sur les modèles d'iPhone 14 Pro et tous les modèles d'iPhone 15. Oui, depuis septembre, tous les nouveaux iPhone sont équipés de la merveilleuse Dynamic Island, un exemple de technologie matérielle et logicielle qui améliore grandement l'expérience.

DoorDash a commencé à travailler sur la prise en charge des Live Activities il y a quelques mois et, après des semaines de test bêta, la mise à jour est arrivée sur l'App Store. L'aspect le plus pratique de cette fonctionnalité est la possibilité de voir l'heure d'arrivée d'une commande en temps réel directement dans l'îlot dynamique sur les nouveaux iPhones.



Uber Eats, concurrent de DoorDash, a lancé la prise en charge des activités en direct en mai.



Parmi les autres applications populaires qui prennent en charge les activités en direct, citons l'app L'Équipe pour tous les sports, l'app officielle NBA pour les matchs de basket, Flighty pour le suivi des voyages en avion, Citymapper pour les transports en commun, Google Maps pour le guidage GPS ou encore CARROT Weather pour les prévisions météorologiques.



Reste qu'on attend le lancement de DoorDash en Europe, et plus particulièrement en France.

Télécharger l'app gratuite DoorDash