Google Maps prépare le guidage en Live Activities

Google a annoncé cette nuit que son application Maps prendra en charge les activités en direct dans les mois à venir, permettant ainsi aux utilisateurs d'iPhone d'accéder à un guidage précis par GPS depuis l'écran de verrouillage pour tous les iPhone et dans l'île dynamique de l'iPhone 14 Pro et de l'iPhone 14 Pro Max.

Google va rattraper Apple

L'intégration des activités en direct annoncées par la firme de Mountain View permettra aux utilisateurs de recevoir en temps réel les heures d'arrivée prévues et les itinéraires pour la conduite, le vélo, la marche, les transports en commun et d'autres formes de navigation via l’app Google Maps, sans avoir à déverrouiller leur iPhone et à ouvrir l'application.

Introduites avec iOS 16, les Live Activities sont essentiellement des notifications en direct sur l'écran de verrouillage qui permettent de rester plus facilement au courant d'événements en temps réel, comme un match de football, un VTC en chemin ou une livraison de nourriture. Les activités en direct s'intègrent également à l'île dynamique des iPhone 14 Pro, qui fournit des informations en un clin d'œil en haut de l'écran. Les utilisateurs peuvent appuyer longuement sur la zone pour ouvrir une vue étendue avec des informations supplémentaires.



De son côté, Apple Plans prend en charge les activités en direct depuis la sortie d'iOS 16, tandis que les applications tierces peuvent prendre en charge cette fonctionnalité depuis iOS 16.1.

Google n'a pas encore partagé de capture d'écran montrant à quoi ressemblera son activité en direct, ni de date de sortie.

