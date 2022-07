Google Maps envoie des notifications de position et améliore le guidage vélo

Google Maps continue de s'améliorer avec trois nouveautés annoncées sur le blog officiel, notamment les notifications automatiques de départ et d'arrivée quand la fonction de partage de position est activée. Pratique pour rassurer un proche par exemple lors d'un long voyage. De même, les cyclistes seront mieux guidés avec la nouvelle mise à jour sur iOS et Android.



Google Maps est toujours plus pratique

Google Maps ajoute des notifications de partage de lieu qui peuvent vous alerter lorsque quelqu'un est arrivé ou a quitté un endroit. Lorsque cette fonctionnalité sera disponible, ouvrez sa page dans l'application pour lancer le processus de configuration. Les alertes sont émises "à chaque fois" qu'une personne arrive ou part, c'est-à-dire en continu.

Imaginons que vous vous rendiez à un concert avec un groupe d'amis. S'ils ont déjà choisi de partager leur emplacement avec vous, vous pouvez configurer une notification pour l'adresse de la salle de concert afin de savoir quand ils sont arrivés et de les retrouver rapidement. Vous pouvez également configurer une notification pour savoir quand ils ont quitté le lieu du concert, au cas où vous vous sépareriez.

L'application est censée permettre aux gens de "coordonner plus facilement leurs horaires et d'avoir l'esprit tranquille", ce dernier point étant particulièrement idéal pour s'assurer que quelqu'un se rend à un endroit.

J'ai l'intention d'utiliser cette fonctionnalité cet été, notamment lorsque je partirai en randonnée en solitaire. En demandant à ma sœur de configurer une notification pour moi afin qu'elle puisse voir quand je suis revenu au parking du départ du sentier, j'ai l'assurance que quelqu'un saura que je suis bien rentré.

En ce qui concerne la confidentialité, Google a déclaré que "les notifications ne peuvent être paramétrées que pour une personne qui a déjà choisi de partager sa position avec vous". Les personnes qui partagent leur position recevront plusieurs rappels indiquant qu'elle est active et que quelqu'un a défini une notification d'arrivée/de départ :

La personne qui a partagé sa localisation avecGoogle déploie une poignée de nouvelles fonctionnalités de Maps pour l'été, mais le point culminant est une mise à jour significative du partage de localisation qui vous permet de recevoir des notifications d'arrivée et de départ.

En plus d'arrêter le partage de la localisation, vous pouvez "empêcher quelqu'un de paramétrer les notifications". Google Maps déploie globalement les notifications de partage de localisation dès maintenant pour Android et iOS.

Google aime le vélo

Autre nouveauté importante, le guidage vélo amélioré. Les gens sont de plus en plus nombreux à enfourcher leur bicyclette ! Au cours des derniers mois, le nombre de cyclistes a augmenté de plus de 40 % dans le monde entier, ce qui n'est pas surprenant puisque le temps plus chaud et le prix élevé de l'essence incitent les gens à opter pour des modes de transport plus durables.

Google Maps fournit des itinéraires cyclables depuis plus de 12 ans grâce à l'IA associée aux données des villes, à des partenaires cartographiques de confiance et aux commentaires de la communauté Google Maps. Grâce à nos nouvelles informations sur les itinéraires cyclables, vous pourrez bientôt comparer facilement les itinéraires cyclables et voir des détails encore plus précis (lorsque ces données seront disponibles) afin de vous préparer pour la randonnée à venir.

En plus de voir le dénivelé le long de votre parcours, vous saurez désormais si vous rencontrerez un trafic automobile intense, des escaliers ou des pentes raides. Vous pourrez également obtenir une ventilation très détaillée de l'itinéraire lui-même, afin de savoir d'un coup d'œil sur quel type de route vous allez rouler, par exemple une route principale ou une rue locale. Sympa !



