Google Maps améliore sa cartographie de Paris

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Alexandre Godard

Google Maps sur iOS améliore une fois de plus sa cartographie de la capitale française. Des détails précis comme les passages piétons, les feux de circulation ou encore la forme des routes et trottoirs sont dorénavant intégrés dans l'application. Impossible de se perdre.

Google Maps connaît Paris comme sa poche

Lorsqu'il s'agit de se déplacer d'un point A à un point B, chacun possède sa préférence au niveau des applications GPS. Si l'on reconnaît les efforts d'Apple avec Apple Plans ou encore le côté sociable et pratique de Waze, il est vrai que Google Maps reste la meilleure application GPS au monde. Que vous soyez à pied, à vélo, en voiture, en train... Google Maps sait répondre parfaitement à votre demande pour vous faciliter la tâche et rendre votre trajet agréable en toute circonstance.

La dernière mise à jour devrait satisfaire les habitants d'Île-de-France car c'est toute la ville de Paris qui a le droit à son petit lot d'améliorations. Parmi les nouveautés, on retrouve la position des feux tricolores, l'affichage des passages piétons, la taille réelle des trottoirs et la forme exacte de chaque route. Comme vous pouvez le constater sur les images ci-dessous, c'est assez bluffant.



Il y a un an et demi, Google Maps avait déclaré que certaines grandes villes comme New York, Londres ou encore San Francisco se doteraient de toutes ces fonctionnalités. Nous sommes satisfaits de constater que Paris a été pris en compte dans l'équation. Rappelons qu'Apple essaye toujours de rattraper son retard et si les améliorations apparues sur iOS 15 sont notables, il est en revanche très regrettable qu'elles soient pour le moment exclusives qu'à certaines villes aux USA.

