L'app Flighty propose le suivi de vol en direct en mode avion avec les Live Activities

Si vous prenez régulièrement l'avion, l'application Flighty ne vous est peut-être pas inconnue, il s'agit de la meilleure app pour suivre son vol en temps réel. Jusqu'ici, l'application était inutile en mode avion, car elle n'affichait pas les données du vol en temps réel. Aujourd'hui, les développeurs proposent une mise à jour révolutionnaire avec des données qui continueront à s'afficher en temps réel, grâce à une astuce.

À quelques semaines avant les vacances de Noël, l'application Flighty propose une nouvelle mise à jour pour les utilisateurs iOS. Celle-ci corrige plusieurs anomalies, apporte quelques fonctionnalités supplémentaires et offre une avancée majeure depuis la création de l'application : l'évolution en temps réel des vols avec les Live Activities, même quand le mode avion de l'iPhone est activé !



Tous les iPhone qui peuvent exécuter iOS 16.1 ou une version ultérieure ont accès à la prise en charge des Live Activities sur l'écran de verrouillage. Pour les propriétaires des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, il sera possible de suivre son vol dans la Dynamic Island, celle-ci affichera les informations pertinentes comme la progression du voyage ou encore l'heure d'arrivée.

La question qu'on peut se poser, c'est comment Flighty fait pour actualiser les données en temps réel si votre iPhone est en mode avion ?



Flighty annonce avoir la capacité d'utiliser le Wi-Fi gratuit en vol pour télécharger des données en direct, même si votre iPhone est en mode Avion. Il n'est donc plus nécessaire de débourser de l'argent supplémentaire pour une connexion Wi-Fi "premium" lorsque vous êtes dans les airs. « Obtenez des données en direct même en mode avion : connectez-vous simplement au « WiFi de messagerie uniquement » gratuit sur la plupart des grandes compagnies aériennes. »

Ryan Jones de Flighty a décrit le processus de fonctionnement sur Twitter. Aujourd'hui, l'utilisation d'iMessage est disponible sur la majorité des Wi-Fi gratuits des compagnies aériennes. Dans iOS 16.1, les Live Activities sont mises à jour via le même protocole qu'iMessage. Flighty peut ainsi rafraichir les Live Activities en exploitant le Wi-Fi gratuit des compagnies aériennes. L'ensemble de l'application Flighty peut alors obtenir les données importantes sur votre vol.

Everyone’s asking how @FlightyApp’s Airplane Mode works:



1. Plane WiFi allows iMessage

2. Guess what else uses that protocol? new Live Activities

3. So, send LA updates (max 4kb payload!) and have app load *that* data



Presto! The app updates via Live Activities 😎



- by @ifrins pic.twitter.com/oThVYDBna7