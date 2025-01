Disney se glisse dans les Live Activities de l'iPhone aux USA

Après deux ans d'attente, les applications My Disney Experience et Disneyland sont enfin compatibles avec Live Activities d'Apple. Ainsi, les utilisateurs iPhone présents dans les deux parcs d'attraction américains peuvent gérer leur commande de nourriture sans même avoir besoin de relancer l'application officielle. Espérons que cette nouveauté arrive en France un jour.

Un confort réservé aux utilisateurs d'iPhone

Disney a annoncé le déploiement de la fonction Live Activities sur iPhone pour améliorer l’expérience des visiteurs dans ses deux grands parcs américains, Walt Disney World et Disneyland Resort. Cette fonctionnalité, intégrée à l’écran de verrouillage ou dans la Dynamic Island des modèles compatibles, permet de suivre l’état des commandes mobiles de nourriture et de boissons en temps réel.

Les visiteurs peuvent désormais consulter des informations comme le numéro de commande, son état et l’emplacement de retrait sans ouvrir les applications My Disney Experience ou Disneyland. De plus, il est possible de signaler son arrivée via le bouton « Je suis là, préparer ma commande », pour que celle-ci soit fraîchement préparée.

Image : Medium

Au-delà d'être une fonctionnalité moderne et signée Apple, elle permet également de réduire le temps d'attente dans les files d'attente souvent bondées dans ce genre de lieu. On commande sa nourriture sur son iPhone et dès qu'elle est prête, on reçoit l'alerte sur l'écran de verrouillage afin de se rendre dans le restaurant concerné pour consommer.

La compatibilité de Live Activities s’étend à tous les iPhones sous iOS 16.1 ou version ultérieure, tandis que l’île dynamique (Dynamic Island) est disponible sur les modèles iPhone 14 Pro, ainsi que sur tous les iPhones 15 et 16. Disney recommande aux utilisateurs de mettre à jour leurs applications pour accéder à cette nouvelle fonctionnalité.