L'application Bolt propose les Live Activities à l'iPhone

Quand on parle de VTC, on pense directement à l'application Uber qui est le géant du secteur, cependant il existe également d'autres applications tout aussi performantes avec des prix parfois plus attractifs. Parmi les meilleurs concurrents d'Uber, il y a Bolt, une app qui opère dans plus de 150 villes et dans 35 pays en Europe, Afrique, Asie occidentale et Amérique du Nord. Aujourd'hui, l'application iOS propose une nouveauté qui était très attendue par la communauté !

Bolt lance les Live Activites

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de l'application Bolt sur iPhone, l'application propose depuis peu de temps la prise en charge des Live Activities sur l'écran de verrouillage.

Comme pour Uber, l'utilisateur a des informations précises qui sont mises à jour en temps réel :

Dans combien de temps arrive le chauffeur pour vous récupérer

Dans combien de temps vous allez arriver à votre destination

Bolt offre aussi des renseignements pertinents qui faciliteront l'identification du véhicule, il y a la plaque d'immatriculation ainsi que le modèle de la voiture et sa couleur. Pour faire simple, vous ouvrez l'application Bolt, vous demandez une course et la Live Activity s'occupe de tout... Plus besoin d’accéder l'app pour récupérer une information.

Du côté d'Uber, les Live Activities ont été lancées le mois dernier, on retrouve une approche très similaire puisque l'application a, elle aussi, misé sur les informations comme le modèle du véhicule, sa plaque d'immatriculation ainsi qu'une petite barre de progression avec une voiture qui avance peu à peu vers un point. À noter que pour les deux applications, la Live Activities s'active automatiquement dès le début de la course et le "widget" sur votre écran de verrouillage disparaît tout seul plusieurs minutes après que la course est terminée.

Que ce soit Uber ou encore Bolt, l'adoption des Live Activities est parfois très longue sur les applications populaires. Pour le moment, cette fonctionnalité (très appréciée par les utilisateurs) est beaucoup utilisée sur les applications de suivi sportif et sur les apps de VTC. Toutefois, elle reste absente sur d'autres thématiques d'applications comme les apps de livraison de repas par exemple.



Quelle sera la prochaine application de VTC à proposer la prise en charge des Live Activities ? Il reste encore Heetch, Freenow... On imagine que les développeurs derrière ces applications ont déjà eu l'idée de lancer les Live Activites (en tout cas, on espère).

Live activities dispo avec bolt 🚘. pic.twitter.com/izzDjQGNv3 — Dorian 🥥 (@dorian_tnx) March 28, 2023

Télécharger l'app gratuite Bolt