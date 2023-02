Uber lance une app unifiée et les Live Activities !

Uber a donné à son application une refonte majeure pour la première fois depuis 2016, et la nouvelle version reflète l'évolution des services de ces dernières années. Les applications iOS et Android 2023 s'articulent autour d'un nouvel écran d'accueil qui regroupe (enfin) les courses VTC, le covoiturage et les livraisons Uber Eats en un seul endroit. Tout cela est plus pratique, avec moins d'étapes nécessaires pour réserver des trajets ou commander de la nourriture.

Uber se réinvente

En plus du nouvel écran d'accueil, Uber introduit également un onglet dédié pour tous les services disponibles dans votre ville, de sorte que vous n'aurez pas à vous demander quels services sont accessibles autour de vous.



La nouvelle version promet également une personnalisation accrue. Touchez l'habituel bouton "Où aller ?" et vous verrez s'afficher à la fois des lieux enregistrés et des recommandations de destinations et de types de trajet en fonction de vos habitudes. Si vous avez l'habitude de réserver des trajets au lieu de les faire sur place, vous verrez peut-être d'autres options programmées. Un hub d'activité montre toutes vos utilisations passées et futures d'Uber.

Une nouveauté pour l'iPhone

La mise à jour apporte également aux clients Apple des fonctions d'activités en direct attendues depuis longtemps. Tous ceux qui utilisent iOS 16.1 et supérieur peuvent désormais voir la progression des trajets en direct sur l'écran de verrouillage de leur iPhone. Et si vous avez un iPhone 14 Pro ou Pro Max, vous verrez ces mises à jour autour de la Dynamic Island lorsque l'appareil est déverrouillé.

Pour en revenir à l'expérience unifiée dans l'application Uber, la plateforme prend désormais en charge les vélos, les scooters, les livraisons de colis, les courses et bien d'autres services qui vont au-delà de l'appel de voiture de base et des commandes de nourriture. La refonte de l'application pourrait vous aider à découvrir des offres dont vous ne soupçonniez pas l'existence, ou vous encourager à essayer des fonctions qui vous semblaient auparavant trop compliquées.



Un tel remaniement peut s'avérer nécessaire. Alors qu'Uber a annoncé une hausse des réservations et des marges bénéficiaires en 2022, son activité de livraison n'a augmenté que de 6 % sur l'année. L'harmonisation ne pourra qu'aider à améliorer la croissance.



L'application est disponible dès aujourd'hui. Uber indique que l'application Eats recevra une grande partie de ces évolutions dans les "prochains mois".

