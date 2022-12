Les Live Activities vont être prises en charge par les apps Uber et Uber Eats

Les Live Activities déployés par Apple depuis iOS 16.1 permettent aux utilisateurs de suivre un événement en direct sur leur écran de verrouillage et dans la Dynamic Island pour les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. À l'heure actuelle, peu d'applications prennent en charge cette fonctionnalité, mais le peu d'apps qui ont pris l'initiative de le faire apporte vraiment une différence lors de l'utilisation !

Uber va ajouter les Live Activities

Souvenez-vous, nous sommes en juin 2022 à la WWDC et Apple nous présente la nouvelle mise à jour révolutionnaire qui est appelée "iOS 16". Dans la liste des nouveautés évoquées par le géant californien, on retrouve les Live Activities qui sont présentées comme une nouveauté majeure à venir pour suivre un événement en temps réel depuis notre iPhone. Dans l'annonce, Apple met en avant une prise en charge par les applications Nike Run Club, Starbucks et Uber. Trois apps très populaires que tout le monde connaît dans le monde !



Ce qui est assez surprenant aujourd'hui, c'est qu'aucune de ces applications ne propose une mise à jour pour intégrer les Live Activities, même si on sait que le développement est en cours et que cela arrivera prochainement.

Vers une apparition imminente sur les applications d'Uber ?

Il semblerait qu'Uber et Uber Eats se préparent à fournir des Live Activities, ce qui est une excellente nouvelle. Un affichage de la fonctionnalité peut être trouvé dans les menus Paramètres des deux applications grâce à des mises à jour effectuées au mois de novembre. Aucune des deux apps n'a encore mis cette fonctionnalité à la disposition du grand public lors d'une commande de VTC ou d'un repas, on peut donc en déduire qu'un test entre employés Uber est en cours pour vérifier si tout est stable et si l'actualisation en temps réel est fiable.



En plus de montrer les informations sur l'écran de verrouillage, Uber devrait aussi prendre en charge la Dynamic Island sur les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Quelles données seront affichées ? Impossible de le savoir pour l'instant, mais comme les autres applications, Uber et Uber Eats devront faire un tri sur les informations qui seront incluses dans la Dynamic Island, car l'espace est très limité !

Flighty, FotMob, Sports Alerts, Citymapper, ParkMobile et CARROT Weather ne sont que quelques-unes des applications tierces populaires qui fournissent déjà des Live Activities. À partir de la version 16.2 d'iOS (qui est actuellement en cours de développement et sera publiée à la fin du mois), l'application TV d'Apple permettra également les activités en direct pour certains événements sportifs aux États-Unis.

