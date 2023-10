Uber Eats lance son premier widget iOS et macOS

Après Deliveroo qui propose un widget depuis plusieurs mois, c'est au tour d'Uber Eats de lancer son propre widget iOS. Les deux applications de livraison de repas ont compris que les widgets sont un véritable atout pour conserver le lien avec les utilisateurs et leur donner envie de passer commande. Découvrez à quoi va servir le widget d'Uber Eats !

Les Live Activites et maintenant le widget, Uber Eats est au top sur iOS !

Uber Eats vient de franchir une nouvelle étape sur iPhone et Mac. Suite au lancement du support des activités en direct l'année dernière, la célèbre application de livraison de repas a dévoilé une mise à jour intégrant son tout premier widget pour iOS et macOS Sonoma (uniquement).



Sur l'iPhone, ce widget se décline en deux formats : petit et moyen. Ces deux versions permettent aux consommateurs d'accéder instantanément à la barre de recherche d'Uber Eats, afin de trouver un restaurant ou un commerçant en un clin d'œil. De plus, le widget offre une vue sur les établissements ayant reçu de bonnes notes et sur les commandes passées récemment par l'utilisateur.

Grâce à ce nouvel outil, les habitués de la plateforme peuvent non seulement revisiter les moments savoureux de leurs précédentes commandes en retrouvant leurs établissements préférés, mais également s'aventurer à la découverte de nouvelles pépites en utilisant la barre de recherche. Ce widget qui est conçu pour faciliter l'accès aux commandes en réduisant le nombre d'interactions devrait être très bénéfique pour les utilisateurs, mais aussi pour Uber Eats qui va capter plus facilement notre attention et probablement générer largement plus de commandes.



Le widget Uber Eats est disponible dans la dernière mise à jour de l'application, celle-ci est en cours de déploiement sur l'App Store, si vous ne la voyez pas encore, c'est qu'il est nécessaire d'attendre un peu.

