Le Pass Uber Eats devient... Uber One ! Découvrez les nouveaux avantages pour le même prix

Leader de la livraison de repas en France et dans de nombreux pays à travers le monde, Uber Eats ne cesse d'évoluer et de s'améliorer. Dans une récente communication envoyée par mail, Uber Eats annonce un grand changement pour son abonnement à renouvellement mensuel qui vous permet de ne plus payer la livraison. Le Pass Uber Eats deviendra bientôt Uber One et vous bénéficierez de nouveaux avantages !

Voici Uber One

Avec la concurrence sur le marché des livraisons de repas, les géants du secteur comme Uber Eats et Deliveroo ont eu la merveilleuse idée de proposer il y a quelques années un abonnement pour fidéliser leur clientèle. Pour moins de 6€, vous pouvez obtenir la livraison offerte sur toutes vos commandes (dès 12€) ainsi que quelques avantages supplémentaires !



Du côté d'Uber Eats, l'abonnement va prochainement évoluer. Les clients qui ont souscrit au Pass Uber Eats vont bientôt être migrés automatiquement vers l'Uber One, un nouveau forfait à renouvellement mensuel qui offrira plusieurs atouts que ne fournit pas le principal concurrent : Deliveroo.

Voici ce que permettra l'Uber One pour le même tarif que le Pass Uber Eats :

Frais de livraison offerts en illimité pour toutes les commandes d'un total de 12€ minimum

Jusqu'à 50% de réduction sur les frais de service

5€ de crédit systématiquement ajouté sur votre compte si la commande n'est pas livrée à l'heure prévue

Toujours sans engagement avec une résiliation sans frais

Quelques conditions s'appliquent à l'Uber One. Uber Eats explique que les 50% de réduction sur les frais de service ne concernent que les commandes de moins de 80€. En ce qui concerne les 5€ de crédit offert en cas de retard de votre commande, Uber Eats prévue se base sur l'heure d'arrivée la plus tardive. Autrement dit, l'entreprise ne prend pas vraiment de risque, car cette indication est souvent respectée par les livreurs, ce qui n'est pas toujours le cas de l'heure d'arrivée initiale.



Uber Eats annonce le lancement d'Uber One au tarif de 5,99€/mois dans quelques semaines, aucune date précise n'a été communiquée pour le moment.



Télécharger l'app gratuite Uber Eats : Livraison de repas