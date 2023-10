Uber Eats annonce la possibilité de réaliser 2 commandes en simultanée

Uber Eats, c’est l’application de référence pour les livraisons de repas ! En quête constante d’évolution pour améliorer l’expérience utilisateur, la célèbre app annonce la possibilité de lancer deux commandes distinctes en simultané, ce qui vous permettra par exemple de passer commande dans le restaurant de votre choix et de réaliser une autre commande dans un autre restaurant si la personne avec vous a envie de manger autre choses !

Uber Eats lance les commandes en simultanée

Uber Eats, la plateforme de livraison de repas à domicile, continue d’innover en dévoilant une nouvelle fonctionnalité qui permet aux consommateurs de passer des commandes auprès de plusieurs établissements simultanément, sans frais de livraison additionnels. Après une phase de tests réussie, la fonctionnalité a été étendue à une plus large gamme de lieux, offrant ainsi aux consommateurs la liberté de combiner des articles de deux restaurants différents, ou d’un restaurant et d’un supermarché.



Le processus de commande a été pensé pour être aussi intuitif que possible. Les utilisateurs ajoutent d’abord les produits d’un établissement à leur panier, puis l’option “Regrouper un autre magasin” devient disponible, permettant d’ajouter des articles d’un second établissement à la même commande. Cette innovation s’inscrit dans une démarche de fournir davantage de flexibilité et de commodité aux clients, leur permettant de satisfaire toutes leurs envies gourmandes ou besoins divers en un seul clic.

Voici ce que déclare le communiqué de presse :

Que vous cherchiez à ajouter de la glace à votre commande de pizza ou que vous vouliez du thaï, mais que votre conjoint veuille des tacos, vous pouvez maintenant construire le panier que vous voulez auprès de plusieurs marchands Uber Eats que vous aimez et faire livrer tous vos articles ensemble.

La capacité de commander simultanément est disponible dès aujourd’hui en France (pensez à bien avoir la dernière mise à jour sur l’App Store). Vu l’évolution constante et l’expansion progressive des services de la plateforme, il est plausible que cette fonctionnalité atteigne bientôt d’autres marchés, tels que la Belgique et la Suisse, deux marchés particulièrement important pour Uber Eats.



Ce qui reste encore flou, c’est la gestion sur le terrain, est-ce que ce seront deux livreurs différents qui s’occuperont chacun d’une commande ? Le même livreur qui ira aux deux restaurants en même temps ?

La première option permettrait d’accélérer le processus de livraison, la deuxième pourrait le ralentir et monopoliser davantage de livreurs sur la durée alors qu’ils pourraient réaliser plus de commandes pour divers clients.



L'idée est en tout cas innovante, il n’y aura plus besoin de passer commande sur Uber Eats et une autre sur Deliveroo, tout pourra être fait sur la même app ! Pratique.



Source

Télécharger l'app gratuite Uber Eats : Livraison de repas