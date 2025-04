Réserver une course Uber sur SNCF Connect, c'est maintenant possible !

L'application SNCF Connect poursuit sa transformation en plateforme de mobilité complète. Après avoir ajouté les réservations hôtelières, l'application franchit une nouvelle étape en intégrant désormais les services de VTC et taxis Uber directement dans son interface. Cette nouveauté s'inscrit dans une stratégie plus large visant à faciliter les déplacements de bout en bout, au-delà du simple trajet en train.



La plateforme de mobilité, qui compte déjà 20 millions d'utilisateurs et a vendu 226 millions de billets en 2024, enrichit ainsi son offre pour répondre à une problématique concrète : comment faciliter le "dernier kilomètre" une fois arrivé en gare ?

Un partenariat inédit avec Uber et de nouvelles fonctionnalités pratiques

Ce partenariat entre SNCF Connect et Uber constitue une première en Europe. "L'ensemble de la technologie d'Uber est intégrée à une application tierce et c'est unique en Europe !", souligne Laureline Seyries, directrice générale d'Uber France. Concrètement, les utilisateurs peuvent désormais réserver et régler un VTC directement depuis l'application SNCF Connect sans avoir besoin de télécharger l'application Uber.

Le service donne accès à l'ensemble des options proposées par Uber (Berline, Taxi, Green, etc.) et permet de visualiser toutes les informations essentielles : prénom du chauffeur, plaque d'immatriculation, modèle du véhicule et temps d'attente. Le paiement s'effectue directement via SNCF Connect avec les coordonnées bancaires déjà enregistrées mais pas Apple Pay.

Avec 55 000 chauffeurs VTC présents dans plus de 40 villes françaises et 3 000 chauffeurs de taxi en Île-de-France, le partenariat couvre plus de 95% de la population urbaine française. À noter cependant que les utilisateurs disposant déjà d'un compte Uber ne pourront pas s'y connecter via SNCF Connect.

Outre l'intégration d'Uber, l'application propose deux autres nouvelles fonctionnalités :

Un guidage piéton en temps réel pour s'orienter facilement depuis ou vers la gare. Cette carte interactive affiche l'itinéraire optimal pour des trajets "100% piéton" jusqu'à 30 minutes de marche ou suggère l'utilisation des transports en commun.

La location de voitures en partenariat avec Avis Budget Group, avec des réductions de 10% à 15% pour les clients SNCF Connect. Pratique pour les destinations mal desservies par les transports collectifs.

Une vision plus large de la mobilité intégrée

"La gare est le terminus du train, rarement celui des voyageurs !", rappelle Anne Pruvot, directrice générale de SNCF Connect and Tech. Avec ces nouvelles fonctionnalités, l'application souhaite devenir un véritable assistant de mobilité couvrant l'intégralité du parcours de l'utilisateur.

Cette stratégie s'inscrit également dans une approche plus respectueuse de l'environnement. Uber met en avant que 95% des véhicules disponibles sur sa plateforme sont hybrides ou électriques, s'alignant ainsi sur la promesse de SNCF Connect d'être "l'application tout-en-un des mobilités durables".

En intégrant les services d'Uber, le guidage piéton et la location de voitures, SNCF Connect franchit une étape importante dans sa transformation. L'application ne se contente plus d'être une simple billetterie en ligne, mais devient progressivement un super-app complète facilitant tous les aspects de la mobilité. Pour les utilisateurs d'iPhone et autres appareils Apple, cette intégration représente une alternative intéressante à l'utilisation de plusieurs applications distinctes, simplifiant ainsi l'organisation des déplacements multimodaux.

Télécharger l'app gratuite SNCF Connect: Trains & trajets