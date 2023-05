Uber va bientôt vous proposer de réserver vos billets d'avion

Aujourd'hui, quand on parle de l'application Uber, on pense tout de suite aux courses en voiture et aux livraisons de repas avec l’app Uber Eats. Cependant, la firme américaine ne souhaite plus se contenter que de ces deux secteurs d'activités, Uber veut devenir une application stratégique pour réserver ses billets d'avion.

Uber désire passer au niveau supérieur

Aujourd'hui, Uber est l'une des applications les plus téléchargées sur l'App Store et le Play Store de Google dans la catégorie des transports. Cette renommée et popularité acquise avec le temps pourrait bien servir à de nouveaux projets qui vont prochainement débarquer. En effet, Andrew Brem, directeur général d'Uber au Royaume-Uni, a lâché une petite pépite au Financial Times : l'entreprise de VTC prévoit de se lancer dans la réservation des billets d'avion pour les déplacements professionnels et les vacances de ses clients.



Cette nouveauté pourrait faire mal aux principaux acteurs du secteur comme Expedia, Kayak, Skyscanner ou encore Google Flights. Voir un géant comme Uber arriver avec une popularité mondiale et une application installée sur presque tous les smartphones, ça fait évidemment froid dans le dos !

Pour ce projet qui est maintenant officialisé par Andrew Brem, on apprend qu'Uber n'avancera pas tout seul sur ce nouveau terrain. L'entreprise s'est associé avec la société de réservation de voyages Hopper, l'objectif est de mettre en avant les vols sur l'app Uber et à chaque commande de toucher une commission grâce à de l'affiliation. Vu comme ça, on pourrait se dire "Uber servira juste de redirection vers Hopper", pas vraiment... La célèbre application de VTC devrait proposer (dans un premier temps au Royaume-Uni) une véritable intégration avec un moteur de recherche et des fiches de présentation pour les vols.

Cette décision s'intègre dans le cadre d'une vision à long terme de la directrice générale Dara Khosrowshahi, qui a parlé pour la première fois d'Uber qui devenait une plate-forme de voyage plus large en 2018. Ce plan a été retardé par la pandémie, qui a paralysé l'industrie du voyage et du transport et a conduit le groupe à se concentrer sur son activité de livraison de nourriture.

L'objectif prioritaire d'Uber avec cette nouveauté, c'est aussi d'augmenter la demande pour ses services de véhicules. Après tout, si vous utilisez l'application Uber pour réserver votre voyage, vous l'utiliserez probablement également pour commander un VTC de l'aéroport jusqu'à votre hôtel.

Un lancement au Royaume-Uni puis une disponibilité progressive dans le reste du monde

Depuis sa création, Uber n'a jamais proposé à ses clients de réserver des billets d'avion, cela va être une première pour le géant américain qui s'est consacré jusqu'ici que dans l'activité des VTC et de la livraison de repas. C'est pour cela que la direction d'Uber ne souhaite pas précipiter les choses, le lancement aura lieu dans un premier temps au Royaume-Uni puis d'autres pays profiteront de cette nouveauté. Il n'est pas à exclure que nous ayons cette fonctionnalité au cours de l'année prochaine en France.







