SNCF Connect active enfin les paiements Apple Pay

Comme prévu, l'application SNCF Connect qui avait connu des débuts difficiles vient enfin d'activer le paiement par Apple Pay. Alors que la mise à jour d'hier soir mentionnait uniquement l'ajout du filtre "via trajet", il est désormais possible de régler sans effort son prochain billet de train.

SNCF Connect passe à Apple Pay

Au moment de régler sa commande, l'appli propose donc une nouvelle option aux côtés des cartes bancaires et chèques vacances. Il s'agit d'Apple Pay, le service de paiement mobile sans contact de la firme de Cupertino apparu en 2016 en France. Un clic sur le bouton "Apple Pay" suffit à s'acquitter du montant, du moment que vous validez avec Face ID, Touch ID ou le code. Regardez les captures d'écran :

Rappelons que SNCF Connect a remplacé Oui.scnf et Assistant SNCF dans la douleur, avec de nombreux bugs et de fonctionnalités manquantes au départ. Une application codée en Flutter qui permet d'avoir une grande partie du code commun entre iOS et Android, mais qui montre ses limites en matière de fluidité. Petit à petit, les développeurs améliorent cependant l'expérience.



Appréciez-vous la dernière mise à jour de SCNF Connect ?