SNCF Connect : la remplaçante de OUI.sncf est disponible sur l'App Store

En novembre de l'année dernière, nous apprenions que la nouvelle application tout-en-un de la SNCF était en chemin pour rejoindre l'App Store. Prévue pour ce mois-ci, il faut croire que pour une fois, la Société nationale des chemins de fer français n'est pas en retard puisque l'application est disponible dès à présent dans la boutique d'applications.

Ainsi naquit SNCF Connect (v20220118.1.0, 92 Mo, iOS 12.4) avec un objectif très clair : faire oublier les déboires des précédentes tentatives sur mobiles pour proposer une application englobant tous ses prédécesseurs.

La nouvelle application SNCF Connect disponible sur l'App Store

Rendez-vous sur SNCF Connect pour gérer tous vos déplacements, à côté de chez vous comme à l’autre bout de la France. Vous pouvez désormais prévoir votre itinéraire, acheter vos billets et vous informer au cours de votre trajet en un seul geste.



La voilà, la remplaçante de l'application OUI.sncf : les développeurs ont respecté leurs précédentes annonces en sortant leur application tout-en-un sur l'App Store. La plateforme de vente OUI.sncf et l’Assistant SNCF sont donc enfin réunis dans un seul et même endroit.



Mais, ce n'est pas tout, puisqu'il est également possible de lier ou d'acheter une carte d'abonnement, de recharger un pass Navigo en NFC ou encore d'avoir un aperçu de l'info trafic. Une bien belle nouvelle pour les nombreux voyageurs journaliers !

Télécharger l'app gratuite SNCF Connect: Trains & trajets