SNCF Connect : l'application tout-en-un arrivera en janvier 2022

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

Quelques mois en arrière, nous vous parlions des projets de la SNCF pour se refaire une crédibilité (à défaut d'en avoir sur les horaires) dans le domaine de l'application mobile. Car oui, à ce jour, plusieurs applications sont disponibles, et il n'est pas très aisé de savoir laquelle utiliser dans différentes situations.

Heureusement, les développeurs travaillent depuis de mois sur l'arrivée d'une nouvelle application, qui englobera la totalité de ces dernières, dans un seul et même endroit. Et aujourd'hui, nous en savons un peu plus puisque cette dernière verra le jour au cours du mois de janvier 2022.

L'application SNCF Connect pour bientôt sur l'App Store

Faciliter la mobilité des voyageurs, du premier au dernier km et pour tous leurs trajets, c’est la mission de @SNCFVoyageurs.



Heureux d'annoncer le lancement début 2022 de #SNCFConnect, notre site et appli tout-en-un qui réunira tous les services pour tous les besoins. Simple ! pic.twitter.com/KyQ7KWJBIp — Christophe Fanichet (@CFanichet) November 18, 2021

La plateforme de vente OUI.sncf et l’Assistant SNCF vont donc enfin être réunis en une seule et même application. Selon le communiqué, la nouvelle application SNCF Connect permettra de “réunir au même endroit tous les titres de transports, les abonnements et les informations pour organiser, réserver et modifier son trajet avec TGV INOUI, OUIGO, Intercités, TER, Thalys, Eurostar, TGV Lyria, les transports publics en Île-de-France dont Transilien, les bus longue distance, le covoiturage..., du premier au dernier kilomètre”.



C'est pas trop tôt !