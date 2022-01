Élection présidentielle 2022 : pour qui voter ? L'application ELYZE vous aide !

Les 10 avril et 24 avril 2022, les Français voteront pour leur futur président de la République. On retrouve cette année énormément de candidats qui ont des propositions parfois complètement opposées sur la gestion de la crise sanitaire, de la sécurité, de l'économie ou encore de l'écologie. Pour vous aider à faire un choix et connaitre le candidat qui se rapproche le plus de vos convictions personnelles... Il y a l'application ELYZE !

ELYZE : pour préparer la Présidentielle 2022

On connait tous le fonctionnement des apps de rencontres du type Tinder ou Fruitz. Vous avez dès l'ouverture des profils qui s'affichent avec des photos, un nom, un âge et une bio pour que la personne puisse se décrire.

Si vous aimez le profil que vous voyez sur votre écran, vous balayez à droite en espérant avoir un match, si vous n'aimez pas le profil, vous balayez à gauche pour exprimer votre refus.



L'application ELIZE reprend le même concept, mais avec les propositions des candidats à l'élection présidentielle de 2022.

Les développeurs ont inclus dans l’app les idées des programmes politiques de l'ensemble des candidats (même s'ils ne possèdent pas tous leurs 500 signatures ou qu'ils ne se sont pas officiellement annoncés comme candidat). On retrouve :

Éric Zemmour

Jean-Luc Mélenchon

Valérie Pécresse

Jean Lassalle

Marine Le Pen

François Asselineau

Fabien Roussel

Nicolas Dupont-Aignan

Yannick Jadot

Arnaud Montebourg

Florian Philippot

Philippe Poutou

Anne Hildago

Nathalie Arthaud

Emmanuel Macron

Dès l'ouverture de l'application, celle-ci va vous présenter des propositions sans vous mentionner de quel candidat elles viennent (même si on le devine parfois), ce sera à vous de dire si vous êtes "Pour", "Contre" ou que vous hésitez.

On retrouve des propositions du type :

Instaurer un revenu étudiant de 850 euros

Renforcer les lois sur le mécénat pour sauvegarder le patrimoine

Passer de 9 heures à 15 heures hebdomadaires l'enseignement du français à l'école primaire

Consacrer 6% du PIB européen par an à un plan pour l'emploi et le climat

Maintenir l'autorisation des techniques de chasse traditionnelles

Augmenter le salaire du personnel hospitalier

Proposer des actions de formation à la laïcité aux agents de l'administration

Ainsi que des centaines d'autres propositions sur l'environnement, l'économie, la société, la culture, les questions liées à l'Europe...

ELYZE assure fonctionner tout en étant neutre, l'application se charge d'enregistrer vos préférences personnelles pour créer un classement des candidats qui vous correspondent le plus.

Dès que vous aurez répondu à une cinquantaine de propositions, vous commencerez à voir les premières tendances s'actualiser en temps réel. Plus vous répondez et plus votre indice de fiabilité progressera vers les 100%, de notre côté il nous aura fallu environ 40 minutes pour arriver à un classement définitif.



Ce qui est surprenant avec ELYZE - Présidentielle 2022, c'est qu'on s'aperçoit qu'en réalité il n'y a pas que le candidat qu'on supporte qui nous correspond... On fait également des découvertes surprenantes. À la rédaction, on a été surpris de constater qu'on était d'accord à plus de 70% avec les propositions de "petits candidats" comme Jean Lassalle ou François Asselineau. Vous verrez que vous aurez aussi des surprises !

Un aperçu en détail de ce que vous avez aimé et moins aimé chez chaque candidat

Vous pouvez aussi voir les propositions que vous avez validées et celle que vous avez refusée par candidat. Pour cela, il vous suffit d'appuyer sur le candidat de votre choix dans le classement et vous verrez deux catégories en haut (pouce levé et pouce baissé). Cela permet de rapidement savoir les propositions que vous appréciez et celle que vous détestez par candidat !



ELYZE - Présidentielle 2022 va poursuivre son travail jusqu'aux élections du second tour. Les développeurs s'engagent à ajouter régulièrement les nouvelles propositions qui viendront chez les candidats dans les prochaines semaines.



L'application rencontre un grand succès sur l'App Store, elle figure comme l'app la plus téléchargée de la catégorie "Actualités" et enregistre une note de 4,9/5. Vous pouvez la télécharger dès maintenant, elle est gratuite !

