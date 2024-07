L’application djay confirme sa présence sur l'Apple Vision Pro

Apporter de nouvelles technologies et des fonctionnalités convaincantes pour le Vision Pro, c’est bien, mais le nouvel ordinateur spatial d’Apple doit aussi pouvoir avoir des contenus convaincants pour attirer les clients. Pour cela, Apple fait appel aux millions de développeurs à travers le monde, l’entreprise les invite à développer leur propre application visionOS. L’app djay populaire sur iPhone et iPad a répondu présente pour procurer une nouvelle expérience à ses utilisateurs.

djay sera sur le Vision Pro

Dans un article récent publié sur le site des développeurs d’Apple, une annonce a été faite concernant l’intégration de l’application djay d’Algoriddim sur l’App Store de visioOS. Cet article n’est pas là par hasard, car à travers cette annonce, Apple montre que certains développeurs s’investissent sur visionOS, ce qui peut motiver d’autres développeurs qui ne croient pas encore à un succès du Vision Pro.



Karin Morsy, PDG et cofondatrice d’Algoriddim, a partagé ses réflexions sur l’adaptation de djay pour le Vision Pro. Elle a exprimé que dès l’annonce de l’ordinateur spatial à la WWDC 2023, son entreprise était impatiente d’explorer les possibilités offertes par cette nouvelle plateforme. Pour Morsy, djay s’est révélé être un choix naturel pour le Vision Pro, alignant parfaitement la vision d’Algoriddim de rendre le DJing accessible à tous.

La cofondatrice et PDG a également partagé une expérience unique et émotionnelle qu’elle a vécue avec le Vision Pro, mettant en scène des platines DJ et un spectacle lumineux dans un décor désertique. Cette expérience prouve le potentiel immersif du Vision Pro, offrant une expérience riche qui transcende le virtuel.



Le développement de djay pour visionOS n’a pas été sans défis, l’équipe d’Algoriddim a travaillé intensément pour choisir le design et les fonctionnalités de djay sur Vision Pro. Leur objectif était de créer divers environnements offrant différents degrés d’immersion pour enrichir l’expérience de l’utilisateur. L’objectif prioritaire dans le développement a été de proposer une expérience toujours nouvelle afin qu’aucune lassitude ne s’installe chez l’utilisateur. djay sur Vision Pro propose plusieurs interfaces utilisateur, dont une fenêtre classique, un espace avec des platines vinyles 3D et des expériences d’immersion totale.



La compatibilite de djay sur le Vision Pro marque un pas important dans l’évolution de la musique et du divertissement numérique. Avec des développeurs comme Algoriddim prenant les devants, l’avenir du Vision Pro et de visionOS semble prometteur, ouvrant la voie à des expériences utilisateur plus immersives et accessibles à tous (du moins ceux qui ont les moyens d'investir dans le Vision Pro).



Source

Télécharger l'app gratuite djay