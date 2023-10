L'application PhotoPills aide depuis dix ans les photographes en extérieur

Sortie en 2013, et parue dans notre rubrique "bons plans" en 2014, l'application PhotoPills existe toujours en 2023. Mieux, elle a constamment évolué avec toujours plus de fonctionnalités et d'options pour les photographes les plus exigeants. Son but ? Vous aider à trouver les meilleures conditions pour prendre LA photo.

La photo au moment parfait

Qui dit photographe professionnel dit planification. Lorsqu'il s'agit de réaliser le cliché parfait en extérieur, anticiper les changements de lumière est essentiel, tout comme régler la durée d'exposition.

Mais prendre en compte toutes les variables n'est pas forcément à la portée de tous, d'où l'application Photopills qui a pour objectif de faciliter considérablement la vie des photographes professionnels et amateurs.

L'application met à la disposition de l'utilisateur une série d'outils, appelées "pilules", qui l'aident à planifier le moment et le positionnement de sa prise de vue, ainsi qu'à choisir les meilleurs réglages pour son appareil photo.



Par exemple, la fonction "carte" vous permet de sélectionner un lieu, puis vous donne accès à une foule d'informations utiles telles que la direction de la lumière tout au long de la journée, ainsi que les heures de clair de lune et les heures d'or. La célèbre "golden hour" est à portée de main.



Il existe également des réglages pour la profondeur de champ et la distance hyperfocale, tandis que d'autres outils incluent un calculateur de longueur focale et des paramètres pour les timelaps. Il est même possible de choisir des pré-réglages tirés de célèbres appareils photos comme les GoPro Hero12, Panasonic Lumix DC-G9 II, Canon EOS R100, Leica Q3, Nikon Z8, Sony ZV-1 Mark II, DJI Mavic 3 Classic, Pentax K-3 Mark III, Canon EOS R50, DJI Pocket 2, Fujifilm X-H2, Hasselblad X2D 100c, Canon EOS 3000D, Olympus OM-D E-M10 IV, etc.

Voici quelques conseils du créateur de PhotoPills pour améliorer ses clichés de paysage :

La réalité augmentée en plus

Vous n'êtes pas encore convaincu ? La fonctionnalité la plus impressionnante de PhotoPills est probablement celle de la réalité augmentée : sélectionnez les modes Soleil ou Lune de l'application, levez votre téléphone et vous pourrez voir où le soleil va se coucher ou quelle sera la position de la lune à n'importe quel moment de la journée.



L'application n'est pas seulement utile pour les photos de paysages, elle est également très utile pour les astrophotographes. Outre la fonction Soleil et Lune susmentionnée, Photopills permet également aux photographes de l'espace de cartographier la position exacte de la Voie lactée à des moments précis grâce à une impressionnante fonction de réalité augmentée nocturne, tandis qu'il existe également des outils dédiés à l'aide à la prise de vue de traînées d'étoiles.

Conclusion

Si vous voulez notre avis, tout photographe avec un iPhone récent doit avoir, en plus d'Halide, PhotoPills sur son écran d'accueil (et ses widgets). Bien que le prix soit élevé, il n'y a aucun achat intégré supplémentaire. Avec cet outil, vous n'allez plus rater les meilleurs moments de la journée pour réaliser les plus belles photos, et vous gagnerez aussi du temps pour d'autres activités. Oui, PhotoPills est synonyme d'efficacité !

Télécharger PhotoPills à 12,99 €