Telegram présente son application visionOS

Les développeurs comme ceux de Telegram sont nombreux à travailler en ce moment sur leurs applications pour l’Apple Vision Pro. S’il reste encore quelques mois avant le lancement officiel de l’ordinateur spatial, Telegram n’a pas pu s’empêcher de montrer un avant-goût de l’expérience qui sera proposé pour ses utilisateurs qui achèteront l’Apple Vision Pro !

Une démonstration vidéo époustouflante

Telegram, la plateforme de messagerie populaire connue pour son engagement envers la sécurité et la confidentialité, est sur le point de faire un bond en avant avec la présentation de son application visionOS pour le tout nouveau ordinateur spatial Apple Vision Pro. Pavel Durov, le fondateur de Telegram, a dévoilé un aperçu de cette interface futuriste qui fusionne la messagerie avec la réalité augmentée.



En adéquation avec l'esthétique d'Apple, visionOS arbore un design épuré et translucide qui semble flotter dans l'espace utilisateur. L'application est dotée d'une barre latérale intuitive, permettant aux utilisateurs de naviguer sans effort à travers différentes sections telles que les conversations, contacts, appels, chats, et réglages.

Telegram a enrichi visionOS avec des fonctionnalités immersives, notamment des vidéos interactives, des emojis animés, et des stickers qui s'animent dans l'espace grâce à la réalité augmentée. L'envoi de messages est révolutionné : les utilisateurs ont le choix entre la commande vocale via Siri ou l'utilisation d'un clavier virtuel, rendant la communication aussi simple qu'une conversation face à face.



L'application prend vie sur l'écran d'accueil avec une icône animée et la navigation se fait naturellement avec le regard ainsi que des gestes manuels. Toutes les fonctionnalités que les utilisateurs de Telegram sur iOS ont appris à connaître et à aimer, y compris les médias partagés, les messages vocaux et les stories, seront disponibles sur visionOS.

L'Apple Vision Pro, qui intégrera cette application, promet de révolutionner l'expérience utilisateur avec un lancement attendu au début de l'année.

