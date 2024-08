Zoom présente son application Vision Pro avec les Persona

Comme annoncé il y a quelques jours, et après la version Apple TV, Zoom fera partie des toutes premières applications disponibles sur l'Apple Vision Pro. À l'approche du lancement du casque d'Apple, ce vendredi, le géant de la visio-conférence a partagé des captures de son application visionOS, conçue pour "rendre la collaboration hybride plus immersive".

Alors que les utilisateurs seront immergés dans la transparence et les fenêtres infinies, nous apprenons que Zoom prendra en charge la fonction Persona d'Apple, que l'entreprise décrit comme une représentation numérique d'une personne créée à l'aide de techniques d'apprentissage automatique.

Mais surtout, Zoom donnera l'impression que les réunions se font en physique :

Smita Hashim, chef de produit chez Zoom, a ajouté :

Zoom sur Apple Vision Pro aide les coéquipiers à rester connectés, quels que soient l'endroit et le moment où ils travaillent, ou la manière dont ils communiquent et collaborent. L'intégration de Zoom sur Apple Vision Pro et de visionOS prolonge la promesse de notre plateforme d'offrir aux participants l'expérience ultime de la réunion, où qu'ils se trouvent, et concrétise notre engagement en faveur d'une collaboration et d'une communication sans faille.