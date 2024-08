Une caméra 3D était présente pendant le NBA Slam Dunk et c’était bien pour le Vision Pro !

L’un des avantages mis en avant par Apple pour vendre son Vision Pro, c’est la capacité à offrir une expérience différente de la TV pour les événements sportifs en direct. On le sait, la firme de Cupertino est en collaboration avec la NBA pour du contenu dédié au Vision Pro. Ce rapprochement s’est même constaté lors du concours NBA Slam Dunk où une grosse caméra tournant en 3D était placé à côté des juges !

La NBA est au cours de la stratégie d’Apple

Lors du spectaculaire concours de dunks de la NBA, un appareil pour la retransmission a attiré l'attention, non pas sur le terrain, mais à côté du bureau des juges. Capturée dans une vidéo virale par @lujahehe sur le réseau social X, une caméra non conventionnelle semblait prête à changer la manière dont nous vivons les moments forts du basket. Cette caméra, ressemblant à une boîte équipée de deux lentilles frontales espacées et alignées horizontalement, est conçue pour capturer de la vidéo 3D stéréoscopique.



Cette caméra intrigante n’affichait pas clairement le logo d'Apple, mais les indices suggèrent une connexion avec le géant californien, notamment à travers des collaborations précédentes entre la NBA et l'Apple Vision Pro. En effet, lors de la WWDC 2023, Adam Silver, le commissaire de la NBA, avait déjà levé le voile sur un partenariat avec Apple, visant à introduire les matchs de NBA dans l'Apple Vision Pro.

Adam Silver et Tim Cook ont discuté d'une nouvelle application pour visionOS, envisageant un avenir où l'expérience des spectateurs à domicile serait révolutionnée. L’objectif d’Apple avec son Vision Pro est de permettre aux utilisateurs de vivre une rencontre sportive au bord du terrain avec les autres spectateurs, mais sans être présent physiquement !



Silver a exprimé l'ambition de la NBA d'intégrer des caméras spécifiques pour filmer en 3D lors de ses événements phares, avec le All-Star Weekend comme première grande occasion de tester cette technologie. L'idée est de transcender les expériences des fans en leur fournissant des vues presque identiques à celles des athlètes, enrichissant ainsi leur connexion avec le jeu.



Cependant, avant que cette vision innovante puisse être pleinement réalisée et que les matchs soient diffusés en format 3D, plusieurs défis doivent être relevés. Les coûts et les contraintes de production représentent des obstacles majeurs, nécessitant l'utilisation de caméras spéciales développées par Apple. Ce partenariat entre la NBA et Apple promet d'ouvrir de nouvelles avenues pour l'engagement des fans, en faisant de l'All-Star Weekend un terrain d'essai pour une ère nouvelle de la diffusion sportive.



