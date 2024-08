Le bouton "Se connecter avec Apple" était présent sur plusieurs sites pour adulte deepfake

Depuis 2019, Apple a rejoint Google et Meta en proposant son propre bouton "Se connecter avec Apple", ce qui permet de se connecter à un site internet ou service grâce à son Apple ID. Cette méthode est formidable, car elle permet de communiquer une adresse mail virtuelle au site sans avoir à divulguer son adresse mail personnelle, une bonne chose pour éviter la revente d'informations à des sociétés tierces. Si globalement le bouton "Se connecter avec Apple" fonctionne bien, il est aujourd'hui au cœur d'un scandale, le bouton d'Apple était présent sur plusieurs sites pour adulte spécialisés dans les deepfake !

Apple a rapidement réagi à cette affaire

Les deepfakes sont souvent employés à des fins malveillantes, pour faire dire à des personnalités des propos compromettants afin de dégrader leur image ou pour obtenir la confiance d'un large public afin de les arnaquer. On peut par exemple parler d'un récent deepfake qui s'est produit en France il y a quelques jours et qui a fait beaucoup de bruit dans les médias, c'est celui d'un faux casino avec une fausse vidéo d'Alain Delon. Si vous êtes un utilisateur régulier de Facebook, vous avez peut-être vu dans votre fil d'actualité, une vidéo où Alain Delon (récemment décédé) disait face à la caméra qu'après sa mort, il offrirait tout son argent aux français, mais que pour en profiter, il fallait s'inscrire sur un site de casino. Cette vidéo qui s'est propagée à très grande vitesse sur le réseau social a atteint des centaines de milliers de personnes avant d'être retirée par Meta.



Au-delà des arnaques, les deepfakes sont également utilisés pour créer de fausses images nues dans le but de nuire ou d'intimider des personnes, ça peut être des proches ou même des célébrités qui ont toujours fait attention à ne jamais avoir de photos et vidéos d'elles nues en circulation sur internet. Ces pratiques posent des risques graves pour la vie privée et la sécurité des victimes, dont l'image est ainsi exploitée à des fins abusives.

La connexion via Apple sur des sites douteux

Apple qui est connu pour sa politique stricte de protection de la vie privée, refuse catégoriquement que son bouton "Se connecter avec Apple" apparaisse sur des sites illégaux. Cependant, un récent rapport révèle une réalité inquiétante : six sites dédiés à la création de deepfakes à caractère sexuel offraient la possibilité de se connecter via Apple, il y a encore quelques jours. Ces sites ne respectaient pourtant pas les conditions générales d'utilisation d'Apple, ce qui devrait théoriquement les exclure de l'usage de ce service.



Le problème, c'est que la présence de cette option de connexion sur ces sites controversés donne l'impression que de grandes entreprises, telles qu'Apple, approuvent ces plateformes. L'enquête menée par WIRED a mis en avant l'étendue du problème. Sur 16 des plus grands sites dédiés à la création d'images déshabillées, de nombreux systèmes de connexion appartenant à des géants de la technologie sont utilisés. Google, par exemple, apparaît sur l'ensemble des 16 sites, Discord sur 13 d'entre eux et Apple sur 6.



Suite à ces révélations, Apple a rapidement résilié les comptes de développeurs concernés après avoir été informé par WIRED. De son côté, Discord a également supprimé les comptes de développeurs liés à ces sites, tout comme Apple. Google a déclaré qu'il prendrait des mesures contre les développeurs en cas de violation de ses règles, tandis que Patreon a affirmé interdire les comptes impliqués dans la création d'images explicites. Enfin, X n'a pas répondu aux demandes de commentaire et le bouton n'a toujours pas été désactivé.



Ce qui est positif, c'est qu'Apple, Google, Discord ainsi que Patreon ont tous réagi une fois alerté, mais la présence de leurs systèmes de connexion sur des sites de deepfakes montre qu'il y a probablement quelques relâchements au moment de donner l'approbation d'utiliser le bouton "Se connecter avec...".