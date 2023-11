Apple prépare iOS 17.1.2 avec plusieurs correctifs

Bien sûr, cela ne reste que des hypothèses, il faudra observer la note de mise à jour d'Apple dès qu'iOS 17.1.2 sera déployé sur les iPhone éligibles à iOS 17. Cette mise à jour va servir de version intermédiaire entre iOS 17.1 et iOS 17.2 qui devrait être disponible avant la fin de l'année si les bêtas se passent correctement. Apple a conscience qu'il y a quelques bugs qui gâchent l'expérience utilisateur de millions de clients, les correctifs sont une priorité absolue pour Apple. Concernant la sortie d'iOS 17.1.2, aucune information n'a été précisée dans le rapport. Comme d'habitude, la mise à jour tombera en soirée à un moment où personne ne s'y attendra.

Même si on ne sait pas ce que contiendra cette future mise à jour, on peut déjà penser à plusieurs correctifs :

Selon un récent rapport de MacRumors , Apple pourrait bientôt lancer la mise à jour corrective iOS 17.1.2, une mise à jour qui n'apportera aucune nouveauté, mais qui optimisera l'expérience utilisateur par des correctifs. Si le média sait cela, c'est grâce aux journaux d'analyse de leur site internet, celui-ci a détecté plusieurs iPhone qui avaient iOS 17.1.2 d'installer. Comme cette mise à jour n'a pas été déployée et n'a pas de programme de bêta accessible aux développeurs ou testeurs publics, elle est testée uniquement en interne à l'Apple Park. Avant de lancer une nouvelle mise à jour corrective, Apple s'assure que celle-ci fonctionne à la perfection. Pour cela, la nouvelle version logicielle passe par des tests très précis comme l'utilisation basique : appels, iMessage, FaceTime, mais aussi la navigation internet sur Safari et des navigateurs internet tiers. L'objectif est de détecter le moindre bug puisque les développeurs ne peuvent pas les signaler comme ils n'ont pas accès à la bêta.

Il n'y a pas que les mises à jour apportant de nouvelles fonctionnalités qui sont importantes, il y a aussi les mises à jour correctives qui solutionnent des bugs et qui améliorent la sécurité. Apple est sur le point de sortir une nouvelle mise à jour de ce type de manière imminente, selon les informations de MacRumors.

