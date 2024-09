Échec de l’accord entre Apple et Meta autour de l’IA, la raison était prévisible !

Hier, on apprenait dans un rapport du Wall Street Journal qu’Apple s’était rapproché de Meta pour conclure un accord visant à intégrer l’intelligence artificielle de Meta dans iOS 18. Ce partenariat qui devait être le même qu’avec OpenAI n’a finalement pas fonctionné et la raison n’est pas du tout surprenante, car elle reflète exactement le désaccord initial entre les deux entreprises.

La politique de confidentialité de Meta a gêné Apple

Dans un récent rapport de Bloomberg, il a été révélé qu’Apple a décidé d’abandonner l’idée d’intégrer le chatbot de Meta, connu sous le nom de Llama, dans iOS 18. Les discussions entre les deux géants avaient pourtant bien avancé et l’approche envisagée était similaire à celle utilisée pour intégrer ChatGPT dans iOS.



La raison principale de cet échec réside dans les politiques de confidentialité de Meta. Apple, connue pour son engagement rigoureux envers la protection des données personnelles de ses utilisateurs, a jugé les pratiques de Meta trop légères et intrusives. Les exigences strictes d’Apple en matière de confidentialité et de sécurité des données, incarnées par les normes élevées de l’Apple Park, ont rendu impossible la conclusion de cet accord.

Si l’accord avait abouti, Apple aurait pu intégrer Llama, le chatbot de Meta, dans iOS. Bien que Llama ne soit pas aussi performant que ChatGPT d’OpenAI, il possède ses propres qualités et défauts, tout comme ses concurrents sur le marché de l’intelligence artificielle générative.



Lors de l’Apple Event d’ouverture de la WWDC 2024, Apple a annoncé sa collaboration avec OpenAI pour intégrer ChatGPT dans Siri et Apple Intelligence dans iOS 18. Pour le moment, ChatGPT sera la seule IA présente dans cette nouvelle mise à jour. Toutefois, Apple ne souhaite pas se reposer uniquement sur son partenariat avec OpenAI et cherche activement d’autres partenaires potentiels.



Dans une déclaration récente, Apple a confirmé qu’un accord avec Google pour son IA Gemini n’était pas exclu, et que toute discussion à ce sujet serait la bienvenue. Apple a choisi de collaborer en premier lieu avec OpenAI car elle considère ChatGPT comme le meilleur chatbot d’IA disponible actuellement.



Source