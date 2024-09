Apple pourrait s’associer à Meta pour l’IA dans son écosystème

Malgré les divergences qui opposent Apple et Meta sur la confidentialité et le respect de la vie privée, les deux entreprises semblent être capables de mettre leurs différents de côté pour l’innovation. Un récent rapport mentionne qu’Apple et Meta pourrait se rapprocher pour conclure un accord inédit pour l’intelligence artificielle dans l’écosystème Apple !

Apple et Meta, la collaboration que personne ne s’attendait à voir

Lors de la WWDC 2024, Apple a fait une annonce majeure concernant son engagement dans le domaine de l’intelligence artificielle. Avec la révélation de « Apple Intelligence », la firme de Cupertino se tourne vers des partenaires externes pour renforcer ses capacités en IA.



Apple a confirmé une collaboration stratégique avec OpenAI pour intégrer ChatGPT dans iOS 18. Cette intégration permettra aux utilisateurs d’iOS de bénéficier des avancées en matière de traitement du langage naturel et d’assistants intelligents, grâce à la puissance de ChatGPT.

Discussions avec Meta

En parallèle, Apple et Meta sont en discussion pour établir un accord similaire centré sur l’IA. Bien que les négociations soient encore en cours et pourraient potentiellement échouer, les signes d’un rapprochement sont clairs. Un accord avec Meta offrirait des avantages aux deux entreprises. Pour Apple, ce partenariat pourrait réduire sa dépendance à OpenAI, diversifiant ainsi ses sources technologiques en matière d’IA.



Meta a choisi de ne pas commenter ces discussions au Wall Street Journal, probablement pour respecter la culture du secret d’Apple, qui évite de divulguer des informations avant des annonces officielles. Cette discrétion montre l’importance stratégique des négociations en cours entre les deux géants.

Stratégie d’Apple en IA

Apple envisage de surpasser les capacités de ses propres modèles d’IA en exploitant ces partenariats. L’objectif est de fournir aux utilisateurs des fonctionnalités avancées sans les inconvénients des limitations actuelles. Contrairement à d’autres entreprises, Apple ne finance pas directement ces collaborations. Au lieu de cela, elle offre une distribution sans commission, ce qui permet aux partenaires de vendre des abonnements premium directement via les produits Apple.

Protection des données utilisateurs

Dans un souci de transparence et de protection des données, Apple a indiqué qu’elle demanderait systématiquement l’autorisation des utilisateurs avant de partager des données avec ChatGPT. Toute future intégration avec Meta suivrait une approche similaire, garantissant que les utilisateurs gardent le contrôle sur leurs informations personnelles.



À voir maintenant si les utilisateurs Apple préféreront faire confiance à OpenAI ou Meta sur leur iPhone. Avec toutes les affaires qu’a eu Meta concernant les données personnelles, ce n’est pas sûr que l’IA de Meta soit un succès dans l’écosystème Apple.