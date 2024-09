L'application Zoom lance enfin des visios sur Apple TV

Annoncé en début d'année, la célèbre application de vidéoconférence lancée en 2011, Zoom, est désormais disponible sur l'Apple TV 4K. Si le boîtier d'Apple n'est pas équipé d'une caméra, il est possible de faire des conférences audio, mais aussi vidéo en s'appuyant sur l'iPhone. Depuis iOS 17, Apple propose une fonctionnalité qui transforme l'iPhone en webcam sur Mac et Apple TV.

Découvrez Zoom pour Apple TV

Avec un accessoire comme le Belkin MagSafe Mount (ou simplement en maintenant l'iPhone sur une surface plane), tvOS 17 exploite la fonction Continuity Camera d'Apple et rejoint donc son concurrent WebEx, disponible depuis un mois un sur Apple TV en bêta.

Avec Zoom, vous pouvez organiser des réunions vidéo en un seul clic, avec des vues en galerie et le partage d'écran. Connectez-vous avec n'importe qui sur d'autres appareils, ordinateurs Windows ou Mac, téléphones portables et tablettes, Zoom Rooms, systèmes de salles de conférence traditionnels et téléphones.

Pour mémoire, la caméra de continuité fonctionne avec n'importe quel iPhone ou iPad compatible avec iOS 17 (ou iPadOS 17) et permet d'utiliser la caméra principale de l'appareil sur l'Apple TV elle-même.



Des fonctions intelligentes d'iOS, comme Center Stage, permettent de focaliser la caméra sur les personnes qui parlent dans la pièce. Zoom avait été la première application à exploiter Center Stage sur l'iPad Pro.

Comment utiliser Zoom sur Apple TV ?

C'est très simple. Une fois que vous avez installé l'application Zoom et que vous vous êtes connecté avec votre compte utilisateur, vous pouvez démarrer ou rejoindre des réunions Zoom. Il faut obligatoire une Apple TV 4K (à partir de la 2ème génération), l'Apple TV HD étant exclue. La dernière Apple TV 4K est d'ailleurs en promotion à 159 euros.



À noter que l'application Zoom pour Apple TV est une application distincte de l'application Zoom disponible pour iPhone et iPad, appelée "Zoom pour Home TV". Il lui manque pas mal d'options car, en réalité, elle n'a été conçue que pour lancer et rejoindre des réunions à partir de votre téléviseur.

Toutefois, elle offre quelques fonctionnalités essentielles comme l'intégration du calendrier.



Caractéristiques principales de Zoom for TV :

Démarrez et rejoignez facilement des réunions Zoom en un seul clic depuis votre appareil.

La vidéo et l'audio HD garantissent des communications d'une grande clarté

L'intégration du calendrier vous permet de ne pas perdre de vue votre emploi du temps.

Invitez facilement des amis ou des collègues via le téléphone, l'e-mail ou les contacts Zoom.

Affichage des discussions en cours de réunion

Possibilité d'être assigné à une salle de réunion

Qui attendait l'arrivée de Zoom sur Apple TV ?

Télécharger l'app gratuite Zoom - for Home TV

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.