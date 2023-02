L'application norvégienne Vipps s'attaque à Apple en Europe

Et une de plus. Après Epic Games ou Spotify pour ne citer qu'elles, c'est la société de paiement mobile Vipps qui attaque Apple et son écosystème. L'application norvégienne de paiement souhaite que les autorités antitrust de l'Union européenne obligent la firme de Cupertino à autoriser l'accès à sa technologie "tap and go" sans aucune restriction afin que d'autres sociétés puissent être plus compétitives, a déclaré le directeur général de Vipps, Rune Garborg.

Vipps critique Apple

Les commentaires de Garborg rapportés par Reuters interviennent un jour après qu'Apple a fait une ultime tentative pour convaincre les régulateurs antitrust de l'UE qu'il ne bloque pas l'accès de ses rivaux à sa technologie utilisée pour les portefeuilles mobiles lors d'une audience à huis clos. Vipps était une tierce partie présente à l'audience.

Vipps, détenu par un consortium de banques norvégiennes et qui a fusionné avec son homologue danois MobilePay l'année dernière, a déclaré que la question était cruciale en raison de la popularité d'Apple dans les pays nordiques et de l'utilisation croissante des paiements mobiles, qui sont alimentés par la technologie de communication en champ proche (NFC).



Garborg a déclaré :

C'est vraiment important pour nous. Soixante-dix-huit pour cent des transactions par carte en Norvège se font par le biais de terminaux. C'est pourquoi la NFC est si importante, notamment chez les jeunes. Apple ne partage le NFC qu'avec les banques, qui doivent payer pour installer leurs cartes dans Apple Pay. Mais pour nous, en tant que porte-monnaie, nous n'avons pas un accès ouvert au NFC.

Selon Vipps, qui a essayé plusieurs alternatives en vain, l'accès au NFC de l'iPhone augmenterait la portée géographique de son portefeuille mobile, faciliterait l'innovation des produits et permettrait de mieux réaliser les transactions transfrontalières. Apple n'a pas répondu, mais rappelons que la société avait précédemment déclaré qu'Apple Pay était l'une des nombreuses options disponibles pour les consommateurs européens et qui a assuré l'égalité d'accès à sa technologie.



Cela commence à faire beaucoup de mécontents qui se liguent contre Apple, dont l'UE qui a déjà demandé l'ouverture du NFC en 2021... Vous pensez qu'elle va tenir encore combien de temps ?

