Spotify, Deezer, France Digitale et d'autres s'allient contre Apple

Huit entités, dont Spotify, viennent de s'allier pour envoyer une lettre commune aux instances européennes. À l'intérieur du document, on retrouve une plainte contre Apple et sa fameuse position monopolistique tant décriée ces derniers mois.

Une lettre inutile ?

Depuis plusieurs années, Spotify se plaint de la position anticoncurrentielle et monopolistique d'Apple. Même si cela devrait bientôt changer en Europe avec l'entrée en vigueur de la loi DMA, l'App Store reste critiqué à bien des égards.



Cette fois-ci, Spotify s'est associé à huit entreprises/associations afin d'envoyer une lettre commune au commissaire européen. Une lettre signée par tous les PDG et responsables. On retrouve Spotify, Deezer, Basecamp, Proton, Schibsted mais aussi France Digitale, News Media Europe et European Publishers Council (EPC).



Les huit entités s'adressent à Margrethe Vestager et demandent des mesures réglementaires supplémentaires pour freiner le GAFAM. Il est également demandé de traiter la plainte envoyée par Spotify, il y a plusieurs années, sur ce même problème.

Extrait de la lettre :

Pendant des années, Apple a imposé des restrictions injustes à nos entreprises. Ces restrictions entravent notre développement et nuisent aux consommateurs européens.



Apple bénéficie d'une position de monopole sur son écosystème mobile et extrait des loyers exorbitants des développeurs d'applications qui n'ont pas d'autre choix que de rester sur l'App Store pour atteindre les consommateurs européens.

Le fait de s'être associé à plusieurs doit effectivement apporter du poids à lettre, mais nul doute qu'il ne devrait pas se passer grand-chose avant la mise en place de DMA. En attendant, Spotify ne permet toujours pas de s'abonner via son application iOS.