Les abonnés Canal+ peuvent utiliser l'application Apple TV

À deux semaines du lancement de HBO Max dans son offre, Canal+ propose une nouvelle façon de voir les contenus Apple TV+. Il y a un peu plus d'un an, Apple annonçait un accord historique avec le câblo-opérateur français Canal+, qui proposait du contenu Apple TV+ sans frais supplémentaires. Il fallait passer obligatoirement par l'application Canal. Désormais, vous pouvez aussi passer par l'appli d'Apple.

Canal+ étend son partenariat avec Apple

Après l'ajout d'Apple TV+ dans Canal+ l'an dernier, vous pouvez associer votre identifiant Apple à votre abonnement Canal+ et déverrouiller la chaîne Apple TV+ dans l'application de la firme américiane. Encore plus pratique.

Au lieu de devoir accéder aux émissions et aux films dans une application myCANAL autonome, les abonnés peuvent désormais accéder gratuitement au contenu dans l'application Apple TV, en profitant de fonctionnalités telles que la file d'attente partagée, le contrôle Siri et d'autres intégrations propre à l'application d'Apple. Reste que l'application Canal+ a le bon goût de proposer une page d'accueil et une recherche avec tous les catalogues confondus, ce qui est pratique quand on est à la recherche d'idées.



Si vous avez un compte Canal+, vous pouvez associer votre abonnement à votre compte Apple ID depuis le site de la chaîne cryptée. Vous pouvez ensuite ouvrir l'application TV d'Apple. Si vous êtes déjà abonné à TV+ sur ce compte Apple, ce processus de couplage de compte gérera automatiquement l'ajustement de la facturation pour vous, afin que vous ne payiez pas deux fois. Pas mal, non ?



Une initiative qui devrait permettre à Canal de rester le service préféré des cinéphiles.

Prochaine étape, l'ajout des contenus HBO dans MyCanal à partir du 11 juin, ainsi que les 10 chaînes thématiques de Warner Bros Discovery : Discovery Channel, Warner TV, Warner TV Next, CNN, Boomerang, Cartoonito, Cartoon Network, TLC, ID et TCM Cinéma.

