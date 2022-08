+300 % d'abonnés en un an aux podcasts payants sur l'application d'Apple

En avril 2021, Apple a mis en place un système d'abonnement mensuel sur son application Podcasts. Un système qui semble porter ses fruits au vu du chiffre annoncé par un porte-parole de la marque durant une interview.

Un score encourageant

Étant donné que nous sommes en plein dans la mode de l'abonnement, il n'y avait pas de raison pour que les podcasts n'en profitent pas eux aussi. En avril 2021, il y a un peu plus d'un an, Apple a lancé son service de podcasts payants sur son application via un abonnement mensuel.



Selon un porte-parole d'Apple qui s'est exprimé auprès de Digiday, le succès est au rendez-vous avec une augmentation de 300% du nombre d'abonnés payants sur un an. Un chiffre plutôt joli alors même que l'on évoquait les difficultés de celui-ci en début d'année. Visiblement, Apple est entièrement satisfait.

À l'heure actuelle, un quart (25%) des podcasts présents dans le top 100 sur la plateforme propose un abonnement mensuel. Pour rappel, le fait de payer peut supprimer la publicité audio, donner accès à du contenu supplémentaire (exclusif) ou encore permettre d'écouter des émissions en avance.



N'oublions pas qu'Apple récolte sa petite commission sur les abonnements. On parle de 30% sur la première année avant de descendre à 15% les années suivantes. On comprend peut-être mieux la satisfaction de la marque.

Télécharger l'app gratuite Apple Podcasts