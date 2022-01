Apple Podcasts : les abonnements payants rencontrent un succès limité

Avec son application de podcasts, Apple a voulu mieux concurrencer Spotify en proposant une expérience plus poussée avec des abonnements payants à renouvellement mensuel. Malheureusement, les utilisateurs d'Apple Podcasts seraient peu nombreux à souscrire, on le constate d'ailleurs sur les podcasts qui rassemblent le plus d'auditeurs.

Les abonnements Apple Podcasts n'arrivent pas à convaincre

2021 aura été l'année du changement pour l'application de podcasts d'Apple, le géant californien a donné la possibilité aux créateurs de mettre en place des abonnements pour offrir des épisodes premium. Ils peuvent fixer le prix, définir une période de gratuité pour la découverte et choisir un nom à l'abonnement. Des outils de personnalisations qui sont censés apporter une proximité entre le créateur et ses auditeurs.



Après plusieurs mois de disponibilité, il est temps de faire le bilan des abonnements sur l'app Podcasts, est-ce que les utilisateurs sont nombreux à payer pour des contenus exclusifs et/ou anticipés ?

Visiblement non. Sur les podcasts les plus populaires qui enregistrent des centaines de milliers de lectures par semaine, il y a un peu plus de 10% des abonnés qui ont souscrit à l'abonnement payant à renouvellement mensuel. Malgré des prix compétitifs inférieurs à 5€ pour la grande majorité des podcasts, les auditeurs préfèrent conserver l'expérience gratuite, probablement pour éviter d'ajouter encore un nouvel abonnement à payer tous les mois.

Si cette statistique est décevante à la première approche, Apple maintient son optimisme et déclare que c'est : "une tendance extraordinaire et encourageante qui témoigne du potentiel unique de développer une activité significative d'abonnements dans Apple Podcasts".



Ce qui est tout de même bon signe, c'est que les données d'Apple révèlent que les auditeurs qui paient un abonnement pour des contenus exclusifs ont tendance à venir plus fréquemment écouter les nouveaux épisodes ce qui crée un plus fort taux d'engagement.

Si l'on regarde les 50 principaux abonnements qui avaient des émissions avec des audiences existantes sur Apple Podcasts, les résultats sont positifs. En moyenne, l'audience totale a augmenté dans les quatre semaines suivant le lancement d'un abonnement.

Sur une page dédiée, Apple communique plusieurs arguments et recommandations pour pousser les utilisateurs à souscrire aux abonnements payants. Rappelons tout de même que la firme de Cupertino y trouve un intérêt puisqu'elle prélève 30% de commission sur le tarif des abonnements et 15% pour les créateurs qui génèrent moins d'un million de dollars par an avec leur compte Apple.

