Apple Podcasts propose un tableau de bord d'analyse des abonnements

À partir d'aujourd'hui, les créateurs d'Apple Podcasts ont droit à un nouveau tableau de bord d'analyse des abonnements qui leur permet d'avoir une vue d'ensemble des performances de leurs émissions. Cet outil gratuit est disponible sur le site Apple Podcasts Connect.

Apple Podcasts améliore son outil pour les créateurs

Dans l'onglet "Aperçu", les créateurs peuvent avoir une vision plus précise à l'instant t. Par exemple, il est possible de savoir combien d'auditeurs ont commencé un essai gratuit, combien sont des abonnés payants, le pourcentage de conversion (gratuit à payant), l'estimation des recettes générées par les abonnements, et plus encore. Une carte présente également la répartition des abonnés par pays/région.



Dans l'onglet "Tendances", les créateurs retrouvent également les activations, les annulations, les renouvellements, etc.

Les abonnements fêtent leurs deux ans

Apple a commencé à autoriser les podcasts à proposer des abonnements le 15 juin 2021 afin de monétiser leurs émissions. Ainsi, les abonnés peuvent bénéficier d'avantages tels qu'une écoute sans publicité, un accès anticipé aux épisodes, des épisodes bonus et d'autres avantages exclusifs. Les podcasts peuvent proposer des abonnements au mois ou à l'année, c'est à voir selon les envies des créateurs.

Apple s'appuie sur Podbean

Apple a également annoncé que la plateforme Podbean prenait désormais en charge la diffusion déléguée, une fonctionnalité qui permet aux créateurs de podcasts de télécharger, de gérer et de distribuer les épisodes de leurs abonnés par l'intermédiaire de fournisseurs d'hébergement tiers participants. Selon Apple, Audiomeans, Captivate, Podspace et Transistor seront également pris en charge d'ici la fin de l'année.



Enfin, Linkfire for Podcasts est une nouvelle boîte à outils de marketing et d'analyse conçue pour les podcasteurs, avec une intégration exclusive avec Apple Podcasts. Linkfire est lancé en version bêta aujourd'hui et sera disponible gratuitement pour tous les créateurs du monde entier dans le courant de l'année.



De plus amples informations sur Subscription Analytics et les autres annonces sont disponibles sur le site web d'Apple Podcasts et dans un document d'assistance.

Télécharger l'app gratuite Apple Podcasts